Росія переселяє на територію Криму десятки тисяч своїх громадян, серед яких може бути багато людей із кримінальним минулим.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін на прес-конференції в Укрінформі.

“Переселяють десятки тисяч людей з Росії, причому досить різних за національною, релігійною ознакою. У нас є побоювання, що багато з них має ще і кримінальне минуле. Тобто спеціально переселяють людей, яких можна контролювати”, - зазначив він.

Міністр також зазначив, що ФСБ щодня викликає кримчан із метою залякати їх. А затримання архієпископа ПЦУ Климента, за його словами, було “взагалі за межами всіх червоних ліній”.

“Ви прекрасно розумієте (але багато хто в світі це відчуває, та не до кінця розуміє), що Росія не змогла перетворити окуповану територію на звичайну Росію. Це набагато гірша версія Росії, набагато гірша версія диктатури, де багато людей бояться просто виходити з дому”, - наголосив Клімкін.

Як повідомлялося раніше, архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент мав 3 березня виїхати до Ростова-на-Дону на зустріч із політв'язнем Павлом Грибом. Але його затримали просто в автобусі на центральному автовокзалі Сімферополя і відвезли до поліції. Пізніше владику звільнили.

Архієписком розповів ЗМІ, що його затримали, аби допитати у справі про нібито пограбування церкви у Сімферополі, де він служить.