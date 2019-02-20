Новые российские законы о наказании за «неуважение к власти» и «фейки» грозят новыми репрессиями в оккупированном Крыму
|15:41 07.03.2019
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|Крым
Принятые Госдумой РФ законопроекты, предусматривающие наказание за проявление «неуважения к власти» и «фейки», могут стать причиной новых репрессий против жителей оккупированного Крыма.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает ATR.
«Формулировки в этих законопроектах размытые, и оставляют силовым и контролирующим структурам широкое поле для коррупции, давления на СМИ и выборочного применения таких норм. Эти нововведения позволят более массово преследовать и ограничивать тех гражданских активистов, журналистов и блогеров в Крыму, которые открыто критикуют оккупационный режим и не боятся высказывать свою позицию в социальных сетях и СМИ», — считают правозащитники.
Напомним, сегодня Госдума РФ приняла законопроект о запрете распространять «фейковые новости». В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до 1,5 млн рублей.
Кроме этого, в РФ узаконили наказание и за «неуважение к власти». В течение года за первую публикацию постов, проявляющих «неуважение к власти» в Сети, грозит штраф 30–100 тысяч рублей (450–1500 $), за вторую — штраф 100–200 тысяч рублей (1500–3000 $) или арест на срок до 15 суток, последующие разы — штраф 200–300 тысяч рублей (3000–4500 $) или арест.
Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине.
Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против России экономические санкции. Кремль отрицает насильственную аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».
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