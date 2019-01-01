В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
|15:21 07.03.2019
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|Молдова
Сегодня, 7 марта, в Молдову прибыли пилоты Лионел Буруянэ и Михай Крихан, которые 3,5 года находились в плену в Афганистане.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции, передает point.md
В настоящее время Лионел Буруянэ и Михай Крихан находятся под опекой государственных органов, которые предпринимают правовые и административные меры для обеспечения условий их реинтеграции.
Состояние здоровья двух пилотов хорошее, но они некоторое время будут находиться под наблюдением врачей и под защитой государственных органов, занимающихся их делами.
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