Сегодня, 7 марта, в Молдову прибыли пилоты Лионел Буруянэ и Михай Крихан, которые 3,5 года находились в плену в Афганистане.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции, передает point.md

В настоящее время Лионел Буруянэ и Михай Крихан находятся под опекой государственных органов, которые предпринимают правовые и административные меры для обеспечения условий их реинтеграции.

Состояние здоровья двух пилотов хорошее, но они некоторое время будут находиться под наблюдением врачей и под защитой государственных органов, занимающихся их делами.