В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
|14:41 07.03.2019
|0 комментариев
|Армения
В Армении в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом" был задержан бывший замглавы Минздрава Ваан Погосян.
В пресс-службе Следственного комитета республики сообщили, что в результате аудита был выявлен ряд злоупотреблений, совершенных бывшими сотрудниками ГНКО, являющихся должностными лицами, пишет Вестник Кавказа
Позднее удалось установить личности совершивших злоупотребления людей, а также срок и механизм хищений.
Следствие установило, что злоупотребления имели место в период 2014-2018 гг. Кроме того, были получены данные о причастности к этим действиям бывшего заместителя министра здравоохранения, который злоупотребил своими должностными полномочиями.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ещё на эту тему:
В Армении по решению суда арестуют экс-президента Роберта Кочаряна
Суд в Армении оставил под стражей депутата Григоряна, задержанного по подозрению в незаконном хранении оружия
Чаще всего в Армении сажают грузин и россиян
Арестованы шесть членов вооруженной группы, захватившей полицейскую часть в Ереване
Захватившие здание ППС в Ереване террористы сдались
В Ереване освобожден один из взятых в заложники медиков
Захватчики здания полиции в Ереване взяли в заложники врачей