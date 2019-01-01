В Армении в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблениях в ГНКО "Национальный центр по борьбе с туберкулезом" был задержан бывший замглавы Минздрава Ваан Погосян.

В пресс-службе Следственного комитета республики сообщили, что в результате аудита был выявлен ряд злоупотреблений, совершенных бывшими сотрудниками ГНКО, являющихся должностными лицами, пишет Вестник Кавказа

Позднее удалось установить личности совершивших злоупотребления людей, а также срок и механизм хищений.

Следствие установило, что злоупотребления имели место в период 2014-2018 гг. Кроме того, были получены данные о причастности к этим действиям бывшего заместителя министра здравоохранения, который злоупотребил своими должностными полномочиями.

Расследование уголовного дела продолжается.