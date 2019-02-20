Північноатлантичний альянс у п'яту річницю анексії Криму Росією не визнає незаконну окупацію півострова та наголошує на тому, що Крим – це Україна.

Таку позицію генеральний секретар Єнс Столтенберг озвучив на зустрічі комісії Україна-НАТО у Брюсселі, повідомляє ZN,UA з посиланням на "Радіо Свобода".

"Крим – це Україна. Через п'ять років союзники по НАТО не визнали і не визнають незаконну анексію Росії. Ми продовжуємо підтримувати Україну політично та практично. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити за своє бажання вирішити своє майбутнє без втручання ззовні", - наголосив він.

Під час обговорення поточної ситуації на анексованому півострові в Альянсі висловили стурбованість щодо порушень окупантами прав людини. Зокрема, утисками кримських татар та інших етнічних, політичних і релігійних груп.

А також вчергове закликали країну-окупанта звільнити військовополонених українських моряків, захоплених під час атаки російських спецпризначенців на корабельну групу ВМС України у Керченській протоці.

"НАТО продовжує закликати Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, які вона захопила в листопаді в районі Керченської протоки", – зазначили в Альянсі.

Від України у зустрічі комісії, яка відбулася у середу, 6 березня, взяли участь політичний директор МЗС Олексій Макеєв та керівник Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Раніше правозахисники повідомляли про те, що Росія порушує права українців, які відмовилися отримати громадянство країни-агресора в окупованому Криму, зокрема депортує їх з півострова як "мігрантів". Крім цього, жителі півострова з українським паспортом не можуть влаштуватися на роботу й отримати нормальну медичну допомогу.

У грудні 2018 року Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, Україна". У ній, зокрема, поіменно згадуються політв'язні Кремля Олег Сенцов, Володимир Балух і Емір-Усеїн Куку, хоча такі дані вкрай рідко містяться в резолюціях ООН.

Проект резолюції ініційовано Україною, його підтримали 65 країн. У ній ООН висловлює глибоку стурбованість повідомленнями про порушення російськими окупантами прав людини в анексованому Криму.