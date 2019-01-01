Київ підготував санкції проти громадян 13 країн, які «спостерігали» за виборами Путіна в Криму

12:39 07.03.2019 0 комментариев Крым

В уряді України підготували список санкцій, до якого увійшли громадяни 13 країн, які виступили «спостерігачами» на незаконно проведених виборах президента Росії 2018 року в анексованому Криму. 

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив міністр із питань тимчасово окупованих територій України Вадим Черниш, пише Радіо Свобода.

«Сьогодні за пропозицією МТОТ ще одне важливе рішення ухвалене урядом для протидії легітимізації держави-окупанта в українському Криму. Ми підготували список санкцій, куди потрапили громадяни 13 країн, які були «спостерігачами» на незаконно проведених виборах президента Росії в Криму», – йдеться в повідомленні від 6 березня.

У Росії й анексованому нею Криму 18 березня 2018 року відбулося голосування на виборах президента. Офіційний Київ, а також низка міжнародних організацій і багато країн світу не визнають виборів, які Росія провела на півострові.

Президент України Петро Порошенко назвав «нікчемними» і «такими, що не мають правових наслідків», результати цього голосування.



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