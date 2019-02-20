Старейшее спасательное судно флота оккупантов провело учения в Черном море
|14:01 07.03.2019
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|Крым
Экипаж старейшего в мире спасательного судна подводных лодок «Коммуна», входящего в состав Черноморского флотастраны-агрессора, отработал спуск в воду подводного поисково-спасательного аппарата АС-28.
Об этом сообщила пресс-служба ЧФ, пишет Крыминформ.
В сообщении сказано, что в рамках мероприятия судно «Коммуна» вышло в море в один из полигонов боевой подготовки, где отработало действия экипажа по предварительному и окончательному приготовлению к походу, выгрузке аппарата АС-28 на воду, отход от судна-носителя и переход в назначенную точку погружения.
В пресс-службе отметили, что экипаж подводного поисково-спасательного аппарата погрузился на 10 метров, осуществил проверку связи и отработал навыки по "покладке аппарата на грунт и всплытиию".
«Для совершенствования практических навыков спасателей на дне моря был закреплен макет комингс-площадки подводной лодки. Экипаж АС-28 выполнил подход к макету и стыковку-расстыковку с ним», – подчеркнули в пресс-службе и добавили, что обеспечение спуска под воду аппарата осуществлял рейдовый водолазный катер Черноморского флота «РВК-1112».
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