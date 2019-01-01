Отчеты за 2018 год российских компаний как нельзя лучше демонстрируют то дно, на которое они опускаются благодаря западным санкциям.

Речь идет о компании, причастной к поставкам на территорию оккупированного Крыма газовых турбин Siemens, пишет UAinfo.

Так, 26 января 2018-го в санкционный список попал крупнейший в РФ производитель оборудования для электростанций – "Силовые машины". К этим санкциям на тот момент относились, что на самом предприятии, что в высших эшелонах власти РФ, довольно расслабленно. Как-никак, а главная задача – поставка турбин Siemens на полуостров аннексированного Россией Крым, была выполнена.

Между тем, за прошедшее время не только не удалось полноценно запустить горе-турбины, но и предприятие "Силовые машины" закрыло прошлый год с рекордными убытками – 52 млрд рублей, что в два раза больше выручки компании за год – 26 млрд рублей.

Убытки предприятий компенсируются за счет других предприятий, входящих в "Севергрупп".

При этом весьма туманно выглядит реализация ряда контрактов "Силовых машин", от которых иностранные заказчики попросту могут отказаться, в связи с нахождением компании в санкционном списке, пишет издание.

Например, в прошлом году под большим вопросом оказалось дальнейшее участие "Силовых машин" в проекте вьетнамской ТЭС "Лонг Фу-1", в которую российская компания успела вложить более $500 млн.

Таким образом, поставка турбин Siemens в оккупированній Крым аукается "Силовым машинам" очень болезненно.