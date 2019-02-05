Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України

13:21 07.03.2019 0 комментариев Греция

Російський громадянин, фахівець у сфері енергетики, економіст Євген Калінін, заарештований 28 лютого в Греції за запитом України, звільнений. 

Про це повідомив у четвер, 7 березня, кореспонденту ТАСС його адвокат Янніс Рахіотіс, передає УНН.

"Калінін звільнений в середу ввечері і вже вилетів до Москви", - сказав адвокат.

Рахіотіс додав, що заарештований звільнений за рішенням прокуратури Афінського апеляційного суду.

"У відповідному рішенні вказувалося, що він був заарештований і відправлений у в'язницю помилково, оскільки відносно нього не було чинного міжнародного ордера на арешт. Звільненню передував візит генерального прокурора Росії пана Чайки до міністра юстиції Греції і в прокуратуру Верховного суду", - зазначив Рахіотіс.

За словами адвоката, Євген Калінін вилетів в РФ в супроводі дипломатів з російського посольства в Афінах і разом зі своєю сім'єю, яка приїхала до Греції, щоб підтримати його.

Нагадаємо, громадянина РФ, фахівця в сфері енергетики, економіста Євгена Калініна затримали в афінському аеропорту при в'їзді до Греції 28 лютого. Як повідомляв його адвокат, Калінін внесений до списків сайту "Миротворець" і йому "загрожує небезпека в разі видачі в Україну".



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