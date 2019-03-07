6 березня мережі опублікували свіжий ролик, на якому можна побачити захоплений російськими силовиками український буксир "Яни Капу", а також Кримський міст, оповитий густим туманом.

У ролику, опублікованому в YouTube, також можна розглянути Генуезький мол - військову частину в окупованій Керчі, пише Апостроф.

Що стосується Кримського моста, то такий ефект на відео був викликаний рясним туманом, який заповнив на той момент усю Керченську протоку. У такі дні кораблям заборонений прохід під мостом і вони всі стоять на якорях, чекають поки туман розсіється.

У коментарях користувачі відзначають, що захоплені окупаційними властями Криму українські артиррелийские бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ" перебувають у порту Керчі, де пришвартовані біля стінки річпорту і накриті маскувальним матеріалом.