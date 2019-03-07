У мережі показали відео з Керченським мостом і захопленим українським судном / Відео
|13:01 07.03.2019
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|Крым
6 березня мережі опублікували свіжий ролик, на якому можна побачити захоплений російськими силовиками український буксир "Яни Капу", а також Кримський міст, оповитий густим туманом.
У ролику, опублікованому в YouTube, також можна розглянути Генуезький мол - військову частину в окупованій Керчі, пише Апостроф.
Що стосується Кримського моста, то такий ефект на відео був викликаний рясним туманом, який заповнив на той момент усю Керченську протоку. У такі дні кораблям заборонений прохід під мостом і вони всі стоять на якорях, чекають поки туман розсіється.
У коментарях користувачі відзначають, що захоплені окупаційними властями Криму українські артиррелийские бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ" перебувають у порту Керчі, де пришвартовані біля стінки річпорту і накриті маскувальним матеріалом.
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