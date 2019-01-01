Депутати Держдуми Росії прийняли в третьому читанні закон, який вводить покарання за публікації з "явною неповагою до влади в інтернеті".

За документ проголосували 327 депутатів, проти — 40, один утримався, пише ZN,UA.

Роскомнагляд вимагатиме від власників сайтів видалити таку інформацію протягом доби, в іншому випадку вони будуть заблоковані.

Публікація постів, які проявляють неповагу до влади, буде прирівняна до дрібного хуліганства. За першу таку публікацію протягом року загрожує штраф 30-100 тисяч рублів (450-1500 $), за другу — штраф 100-200 тисяч рублів (1500-3000 $) або арешт на строк до 15 діб, наступні рази — штраф 200-300 тисяч рублів (3000-4500 $) або арешт.

Згідно з текстом закону, інформація, за якою послідує покарання, повинна не тільки виявляти явну неповагу, але і "ображати людську гідність і громадську мораль".

У свою чергу, за публікацію "фейків" росіян штрафуватимуть на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона (7500 $). При повторному порушенні або при створенні через поширення "фейка" перешкод для роботи об'єктів життєзабезпечення, промисловості або банків штраф для юросіб може досягати півтора мільйонів рублів (22700 $).

Напередодні у другому читанні були прийняті пом'якшувальні поправки, які дають офіційно зареєстрованим мережевим ЗМІ можливість оперативно видалити фейкові повідомлення і тим самим уникнути штрафу.

Пакет законопроектів був внесений до Держдуми головою комітету Ради федерації щодо законодавства Андрієм Клишасом і депутатами Людмилою Бічній і Дмитром Вяткіним. Клішас також є автором проекту про "суверенний інтернеті" в Росії. Законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернету вже схвалений Держдумою РФ в першому читанні.

На проект у ізоляції російського сегменту інтернету від глобальної мережі вже закладено кошти в бюджет РФ на 2019-2021 роки. У 2019 році буде створена система моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування". У 2020 2021 році буде здійснена "подальша реалізація проекту".