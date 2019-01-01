Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті

12:41 07.03.2019 0 комментариев Россия

Депутати Держдуми Росії прийняли в третьому читанні закон, який вводить покарання за публікації з "явною неповагою до влади в інтернеті". 

За документ проголосували 327 депутатів, проти — 40, один утримався, пише ZN,UA.

Роскомнагляд вимагатиме від власників сайтів видалити таку інформацію протягом доби, в іншому випадку вони будуть заблоковані.

Публікація постів, які проявляють неповагу до влади, буде прирівняна до дрібного хуліганства. За першу таку публікацію протягом року загрожує штраф 30-100 тисяч рублів (450-1500 $), за другу — штраф 100-200 тисяч рублів (1500-3000 $) або арешт на строк до 15 діб, наступні рази — штраф 200-300 тисяч рублів (3000-4500 $) або арешт.

Згідно з текстом закону, інформація, за якою послідує покарання, повинна не тільки виявляти явну неповагу, але і "ображати людську гідність і громадську мораль".

У свою чергу, за публікацію "фейків" росіян штрафуватимуть на суму до 100 тисяч рублів, посадових осіб – до 200 тисяч, юридичних – до півмільйона (7500 $). При повторному порушенні або при створенні через поширення "фейка" перешкод для роботи об'єктів життєзабезпечення, промисловості або банків штраф для юросіб може досягати півтора мільйонів рублів (22700 $).

Напередодні у другому читанні були прийняті пом'якшувальні поправки, які дають офіційно зареєстрованим мережевим ЗМІ можливість оперативно видалити фейкові повідомлення і тим самим уникнути штрафу.

Пакет законопроектів був внесений до Держдуми головою комітету Ради федерації щодо законодавства Андрієм Клишасом і депутатами Людмилою Бічній і Дмитром Вяткіним. Клішас також є автором проекту про "суверенний інтернеті" в Росії. Законопроект про ізоляцію російського сегменту інтернету вже схвалений Держдумою РФ в першому читанні.

На проект у ізоляції російського сегменту інтернету від глобальної мережі вже закладено кошти в бюджет РФ на 2019-2021 роки. У 2019 році буде створена система моніторингу та управління мережею зв'язку загального користування". У 2020 2021 році буде здійснена "подальша реалізація проекту".



Ещё на эту тему:

11:21 26.02.2019
В РФ іноземних супутникових операторів змусять отримати згоду ФСБ на роботу
17:01 12.02.2019
Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроект про ізоляцію інтернету
20:21 11.02.2019
В рамках підготовки до кібервійни Росія планує відключити весь інтернет
20:10 14.12.2018
В России законодательно начали готовиться к отключению глобального интернета
11:38 25.10.2018
ФСБ России выступила против проекта по обеспечению интернетом всей планеты
17:40 23.10.2018
Минобороны РФ потратит полмиллиарда рублей на слежку за интернет-активностью курсантов
16:36 18.10.2018
ФСБ РФ планирует взять под контроль Интернет для "информационной безопасности"
13:50 29.05.2018
Глава Следкома России предложил заблокировать Instagram
18:42 13.04.2018
Дуров прокомментировал решение о блокировке Telegram в России
14:50 06.04.2018
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
13:25 23.01.2018
В соцсети россиян перестанут «пускать» без паспорта
08:45 23.01.2018
Facebook усилит борьбу с российским вмешательством
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
Все новости страны
Россия Россия
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
12:41 07.03.2019
Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
Все новости страны
Украина Украина
21:01 07.03.2019
Український віце-прем'єр обговорює в США додаткові санкції проти Росії
20:41 07.03.2019
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
20:01 07.03.2019
Европейский институт омбудсмена действует "методами тихой дипломатии"
19:41 07.03.2019
Україна готова приєднатися до Програми посилених можливостей НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс