Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації в Криму
|12:21 07.03.2019
|0 комментариев
|Крым
15 березня пройде засідання Ради безпеки ООН з нагоди п'ятої річниці анексії Криму Росією, де обговорять не тільки злочини окупантів на півострові, але і наслідки порушення Москвою міжнародного права.
Про це повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, пише Сьогодні з посиланням на Укрінформ.
Відзначається, що в засіданні візьмуть участь не тільки члени Радбезу, а й представники інших держав-членів ООН та неурядових організацій.
"Основна увага буде приділена обговоренню правової і політичної оцінки російської агресії, а також наслідків порушення РФ міжнародного права для європейської архітектури безпеки. Особливий акцент буде також зроблений на правозахисному аспекті ", - сказав Ніколенко.
За його словами, Росія ігнорує не тільки міжнародне право, але й резолюції міжнародних організацій з вимогою припинити переслідування кримчан на півострові, наприклад, затримання архієпископа ПЦУ Климента.
"Нещодавнє затримання архієпископа Православної церкви України Климента доводить, що для Кремля не існує кордонів – ні правових, ні моральних, ні духовних. Класичний приклад діяльності репресивної машини сталінського режиму. Сумно, що ця машина повернулася в наші часи. Ще сумніше, що вона знову знищує людські життя на українській території", - зазначив дипломат.
Ещё на эту тему:
ФСБ призначила психологічну експертизу ще двом українським морякам
У НАТО в п'яту річницю анексії нагадали, чий Крим
Ракетный корабль "Североморск" вышел в море из базы в Севастополе
Росія перетворює Крим на ядерний авіаносець
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
Українця спіймали на пропаганді окупації Криму
Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права
Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море