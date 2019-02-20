15 березня пройде засідання Ради безпеки ООН з нагоди п'ятої річниці анексії Криму Росією, де обговорять не тільки злочини окупантів на півострові, але і наслідки порушення Москвою міжнародного права.

Про це повідомив спікер Постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко, пише Сьогодні з посиланням на Укрінформ.

Відзначається, що в засіданні візьмуть участь не тільки члени Радбезу, а й представники інших держав-членів ООН та неурядових організацій.

"Основна увага буде приділена обговоренню правової і політичної оцінки російської агресії, а також наслідків порушення РФ міжнародного права для європейської архітектури безпеки. Особливий акцент буде також зроблений на правозахисному аспекті ", - сказав Ніколенко.

За його словами, Росія ігнорує не тільки міжнародне право, але й резолюції міжнародних організацій з вимогою припинити переслідування кримчан на півострові, наприклад, затримання архієпископа ПЦУ Климента.

"Нещодавнє затримання архієпископа Православної церкви України Климента доводить, що для Кремля не існує кордонів – ні правових, ні моральних, ні духовних. Класичний приклад діяльності репресивної машини сталінського режиму. Сумно, що ця машина повернулася в наші часи. Ще сумніше, що вона знову знищує людські життя на українській території", - зазначив дипломат.