Військовополоненому моряку Терещенку не передають листи і відмовляють у дзвінках сім'ї
|12:01 07.03.2019
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|Крым
У московському СІЗО "Лефортово" українському військовополоненому моряку Володимиру Терещенку не передають листи від рідних і відмовляють у побаченні та дзвінках сім'ї.
Про це повідомила адвокат Терещенко Анастасія Георгіївська в Facebook, пише Укрінформ.
"На всі заяви про побачення і дзвінки сім'ї він отримав відмову від слідства. Листи від рідних йому не передають взагалі, хоча вони йому пишуть двічі на тиждень мінімум. Будемо розбиратися, звичайно, все це очевидні порушення 8 статті Європейської Конвенції", - написала адвокат, яка напередодні була у СІЗО "Лефортово" у військовополоненого українського моряка.
За словами Георгієвської, настрій у Терещенка бадьорий, "посміхається, думає про майбутнє, чим займатиметься після того, як це неподобство закінчиться і всі вони повернуться додому".
Також адвокат повідомила, що українського моряка знову перевели до старої камери без гарячої води, "але зате (говорить позитивний Володимир) вона є набагато більшою".
Як розповіла правозахисниця, попереднього сусіда Володимир навчив гімну України. З новим сусідом по камері теж стосунки відмінні. Це молодий хлопець, який щойно прибув. Коли Володю переводили, сказали: будете допомагати новачку освоюватися - пояснювати як тут життя влаштоване, як заяви писати, що можна, що не можна. "Вони, моряки, виходить, вже "Лефортовські старожили", - зазначила з цього приводу адвокат.
Повідомила Георгієвська й інші подробиці режиму в московському СІЗО.
"Володя попросив передати йому кольорові ручки (олівці кольорові не можна. чому - навіть не запитуйте), щоб можна було малювати. Але ні. Дозволили тільки чорну і синю ручку. Зелену і червону - заборонено (знову не питайте, чому). Так що, чекаю від нього малюнків хороших, чорно-синіх», - написала адвокат.
За її словами, Терещенка дуже підтримують новини з України - що про військовополонених моряків весь час пам'ятають, що вважають їх героями. "Він і поводиться як герой, ні на що не скаржиться, мужньо переносить те, що відбувається", - підкреслила адвокат Георгієвська.
Як повідомлялося, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі Російської Федерації у районі Керченської протоки обстріляли і захопили три українських військових кораблі, які здійснювали плановий перехід з Одеси до Маріуполя, а також 24 моряків.
Наразі вони знаходяться у Москві, в СІЗО. Всі вони визнали себе військовополоненими.
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