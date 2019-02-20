Кремль начал «зачистку» военных, участвовавших в Керченском конфликте

11:41 07.03.2019 0 комментариев Крым

В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море трех кораблей ВМС Украины, применив при этом огнестрельное оружие. 

Громким инсайдом об агрессии России в Азове поделился известный российский telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», передает Черноморская безопасность со ссылкой на Диалог.UA.

Захват украинских военных кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море, был огромной ошибкой России. Она доказала это, начав по-тихому увольнять военных, причастных к этому позорному для флота РФ инциденту.

«Одним и виновных назначен начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Виктор Лиина, который готовится к увольнению», — рассказал ресурс.

Обвиняют российского вице-адмирала в «дезорганизации взаимодействия с погранслужбой, недочетах в управлении силами и средствами, а также провалах по линии организации разведмероприятий».



Ещё на эту тему:

20:41 07.03.2019
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
17:41 07.03.2019
Катера Росгвардии совершили переход из оккупированных Севастополя в Керчь
14:01 07.03.2019
Старейшее спасательное судно флота оккупантов провело учения в Черном море
13:01 07.03.2019
У мережі показали відео з Керченським мостом і захопленим українським судном / Відео
12:01 07.03.2019
Військовополоненому моряку Терещенку не передають листи і відмовляють у дзвінках сім'ї
11:01 07.03.2019
Минобороны планирует создать более 500 многофункциональных центров для путинской "Юнармии»"
10:01 07.03.2019
Корабль страны оккупанта в ходе учений на Чёрном море отработал условные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК"
17:21 06.03.2019
В Черном море экипаж корабля ЧФ страны оккупанта отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
12:01 06.03.2019
Інформація про військові катери РФ біля Керченського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження
11:41 06.03.2019
РФ проводила військові навчання з "Іскандерами" та балістичними ракетами "Рубіж" в Криму і на Донбасі
11:21 06.03.2019
Росія хоче направити захоплених українських моряків на психіатричну експертизу
17:41 05.03.2019
Фрегат ЧФ страны оккупанта вернулся в аннексированный Севастополь
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
Все новости страны
Россия Россия
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
12:41 07.03.2019
Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
Все новости страны
Украина Украина
21:01 07.03.2019
Український віце-прем'єр обговорює в США додаткові санкції проти Росії
20:41 07.03.2019
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
20:01 07.03.2019
Европейский институт омбудсмена действует "методами тихой дипломатии"
19:41 07.03.2019
Україна готова приєднатися до Програми посилених можливостей НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс