В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море трех кораблей ВМС Украины, применив при этом огнестрельное оружие.

Громким инсайдом об агрессии России в Азове поделился известный российский telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», передает Черноморская безопасность со ссылкой на Диалог.UA.

Захват украинских военных кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море, был огромной ошибкой России. Она доказала это, начав по-тихому увольнять военных, причастных к этому позорному для флота РФ инциденту.

«Одним и виновных назначен начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Виктор Лиина, который готовится к увольнению», — рассказал ресурс.

Обвиняют российского вице-адмирала в «дезорганизации взаимодействия с погранслужбой, недочетах в управлении силами и средствами, а также провалах по линии организации разведмероприятий».