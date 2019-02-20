Кремль начал «зачистку» военных, участвовавших в Керченском конфликте
|11:41 07.03.2019
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|Крым
В России увольняют военных, которые участвовали в захвате в Черном море трех кораблей ВМС Украины, применив при этом огнестрельное оружие.
Громким инсайдом об агрессии России в Азове поделился известный российский telegram-канал «Раньше всех. Ну почти», передает Черноморская безопасность со ссылкой на Диалог.UA.
Захват украинских военных кораблей, пытавшихся пройти через Керченский пролив в Азовское море, был огромной ошибкой России. Она доказала это, начав по-тихому увольнять военных, причастных к этому позорному для флота РФ инциденту.
«Одним и виновных назначен начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал Виктор Лиина, который готовится к увольнению», — рассказал ресурс.
Обвиняют российского вице-адмирала в «дезорганизации взаимодействия с погранслужбой, недочетах в управлении силами и средствами, а также провалах по линии организации разведмероприятий».
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