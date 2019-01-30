Крым может остаться без бензина из-за оккупационного ведомства
|11:21 07.03.2019
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|Крым
"Минтранс" оккупированного Крыма не успел подготовить досмотровый комплекс по контракту на обеспечение транспортной безопасности подхода к Керченскому мосту.
Это может негативно повлиять на поставки бензина на аннексированный полуостров. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок, пишут Новости Крыма со ссылкой на News.ru.
Управление ведомственной охраны Минтранса не исполнило в срок требования очередного этапа контракта на обеспечение транспортной безопасности Керченского моста со стороны Керчи.
Данный этап предполагал строительство и подготовку к запуску досмотрового комплекса. Сумма работ должна была составить 1,29 млрд рублей, из которых уже потрачено 1,29 млрд рублей.
По условиям контракта работы должны были закончиться 15 декабря 2018 года.
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