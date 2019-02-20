Более 500 многофункциональных центров планируется открыть по всей России для детско-юношеского движения "Юнармия".

Как сообщили в Минобороны, их будут создавать на базе уже имеющихся домов офицеров и центров военно-патриотического воспитания, пишет Крыминформ.

На первом этапе реализации проекта центры "Юнармии" появятся в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Ульяновске и Астрахани. При них будут действовать региональные штабы организации, здесь же начнут работу секции и кружки.

На содержание одного такого центра потребуется порядка 200 тыс рублей в год – эти деньги будут выделяться из бюджета минобороны. Также финансирование возможно за счет грантов, полученных различными проектами, в которых участвует "Юнарми"я.

На втором этапе "дома Юнармии" создадут еще в 55 культурно-досуговых учреждениях минобороны. Кроме того, для их открытия предлагается использовать базу из 85 региональных и 393 зональных центров подготовки граждан к военной службе.

Создать разветвленную инфраструктуру "Юнармии" по стране – большое и перспективное дело, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отметил, что военное ведомство готовит кадровый резерв: это поможет ребятам поступать в военные училища или успешно пройти службу по призыву. В итоге Минобороны может послужить примером того, как надо работать с подрастающим поколением, заключил эксперт.

Напомним, севастопольских школьников массово записывают в ряды т.н. "всероссийского военно-патриотического движения "Юнармия", где детей учат обращаться с оружием.