Стало известно, что фигуранты «дела Веджие Кашка», Асан Чапух и Руслан Трубач, находятся в больнице.

Вероятно, что суд назначенный на 10:00 будет перенесён, сообщает Крымская солидарность.

Напомним, сегодня в 10:00, в Киевском районном "суде" оккупирванного Симферополя было запланировано слушание по «делу Веджие Кашка», фигурантами которого являются Асан Чапух, Руслан Трубач, Бекир Дегерменджи и Казим Аметов.