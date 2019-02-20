Фигуранты «дела Веджие Кашка», Асан Чапух и Руслан Трубач, находятся в больнице
|10:41 07.03.2019
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|Крым
Стало известно, что фигуранты «дела Веджие Кашка», Асан Чапух и Руслан Трубач, находятся в больнице.
Вероятно, что суд назначенный на 10:00 будет перенесён, сообщает Крымская солидарность.
Напомним, сегодня в 10:00, в Киевском районном "суде" оккупирванного Симферополя было запланировано слушание по «делу Веджие Кашка», фигурантами которого являются Асан Чапух, Руслан Трубач, Бекир Дегерменджи и Казим Аметов.
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