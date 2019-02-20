Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" в среду, 6 марта, вышел в море из базы в аннексированном Севастополе, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.

Ожидается, что корабль направится в Средиземное море, сообщает Интерфакс.

БПК "Североморск" зашел в оккупированный Севастополь 10 января для пополнения запасов, отдыха экипажа и планового технического обслуживание после дальнего похода.

В течение трех месяцев - с конца сентября до середины декабря 2018 года - БПК "Североморск" действовал в Индийском океане, Аравийском и Красном морях, Аденском заливе, обеспечивая безопасность гражданского судоходства и защиту от пиратов. В минувшем году он также принимал участие в маневрах ВМФ России в Средиземном море.