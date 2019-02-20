Ракетный корабль "Североморск" вышел в море из базы в Севастополе
|10:21 07.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" в среду, 6 марта, вышел в море из базы в аннексированном Севастополе, следует из мониторинговых данных западных морских ресурсов.
Ожидается, что корабль направится в Средиземное море, сообщает Интерфакс.
БПК "Североморск" зашел в оккупированный Севастополь 10 января для пополнения запасов, отдыха экипажа и планового технического обслуживание после дальнего похода.
В течение трех месяцев - с конца сентября до середины декабря 2018 года - БПК "Североморск" действовал в Индийском океане, Аравийском и Красном морях, Аденском заливе, обеспечивая безопасность гражданского судоходства и защиту от пиратов. В минувшем году он также принимал участие в маневрах ВМФ России в Средиземном море.
Ещё на эту тему:
ФСБ призначила психологічну експертизу ще двом українським морякам
У НАТО в п'яту річницю анексії нагадали, чий Крим
Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації в Криму
Росія перетворює Крим на ядерний авіаносець
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
Українця спіймали на пропаганді окупації Криму
Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права
Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море