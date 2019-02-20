Экипаж патрульного корабля (ПК) "Василий Быков" успешно завершил выполнение стрельб по надводным, воздушным, морским и береговым целям.

Об этом сообщает в среду Черноморский флот РФ, передает Интерфакс.

"Были выполнены зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. А также отработаны условные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК" по морской и береговой целям", - сказано в пресс-релизе.

Следующим этапом боевой подготовки экипажа корабля "Василий Быков" станет выполнение задач по предназначению в составе тактической группы кораблей ЧФ страны агрессора, говорится в сообщении.

ПК проекта 22160 "Василий Быков" - первый корабль данной серии, он вошёл в состав ЧФ РФ с пунктом постоянного базирования в Новороссийске в декабре 2018 года.