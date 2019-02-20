Корабль страны оккупанта в ходе учений на Чёрном море отработал условные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК"
|10:01 07.03.2019
|0 комментариев
Экипаж патрульного корабля (ПК) "Василий Быков" успешно завершил выполнение стрельб по надводным, воздушным, морским и береговым целям.
Об этом сообщает в среду Черноморский флот РФ, передает Интерфакс.
"Были выполнены зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. А также отработаны условные пуски ракетным комплексом "Калибр-НК" по морской и береговой целям", - сказано в пресс-релизе.
Следующим этапом боевой подготовки экипажа корабля "Василий Быков" станет выполнение задач по предназначению в составе тактической группы кораблей ЧФ страны агрессора, говорится в сообщении.
ПК проекта 22160 "Василий Быков" - первый корабль данной серии, он вошёл в состав ЧФ РФ с пунктом постоянного базирования в Новороссийске в декабре 2018 года.
Ещё на эту тему:
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
У мережі показали відео з Керченським мостом і захопленим українським судном / Відео
Військовополоненому моряку Терещенку не передають листи і відмовляють у дзвінках сім'ї
Минобороны планирует создать более 500 многофункциональных центров для путинской "Юнармии»"
В Черном море экипаж корабля ЧФ страны оккупанта отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
Інформація про військові катери РФ біля Керченського мосту, може означати, що загострення конфлікту матиме продовження
РФ проводила військові навчання з "Іскандерами" та балістичними ракетами "Рубіж" в Криму і на Донбасі
Фрегат ЧФ страны оккупанта вернулся в аннексированный Севастополь