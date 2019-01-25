Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk в среду совершил многочасовой разведывательный полет вблизи оккупированного Крыма и Кубани.

Это следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, сообщает Интерфакс.

По их сведениям, дальний беспилотник RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, начиная с 17:10 мск в среду, 6 марта, в течение около пяти часов курсировал по линии вдоль юго-западного и южного оккупированного Крыма, к югу от Керченского пролива и близ побережья Краснодарского края.

В общей сложности он совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы на Черном море от самой западной оконечности аннексированного Крыма до Туапсе.

При этом беспилотник, способный вести разведку на сотни километров вглубь территории противника, в районе Севастополя приближался к берегу на расстояние около 33 км, в районе Ялты, Керченского пролива, Новороссийска и Туапсе - на 40 км. Полет выполнялся на высоте около 16 тыс. метров.

Позднее в среду, 6 марта, к нему присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon, также вылетевший с авиабазы Сигонелла. Большую часть из двухчасового полета у аннексированного Крыма он провел у юго-западного побережья полуострова, в том числе вблизи Севастополя. При этом он выполнял полет на низкой высоте - до четырех тысяч метров над уровнем моря.