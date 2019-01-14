Президент Туреччини Тайіп Ердоган піддав в середу критиці рішення господаря Білого дому Дональда Трампа позбавити Анкару торгових пільг.

“Туреччина приймає у зв’язку з цим рішенням США всебічні заходи. Ми вже до цього звикли. Нехай ніхто не намагається нас виховувати подібним чином”, — заявив турецький лідер в ефірі телеканалу 24 TV, інформує УНН.

У вівторок Трамп заявив, що має намір позбавити Індію і Туреччину торгових пільг в рамках ГСП (Генеральної системи преференцій) США. Своє рішення по Туреччині президент пояснив “рівнем економічного розвитку” цієї країни. За словами глави Білого дому, “за чотири з половиною десятиліття економіка Туреччини зросла і диверсифікувалася”.

Він також стверджує, що Туреччина вийшла з програми ГСП інших розвинених країн у зв’язку з ростом економічного розвитку або на основі взаємних домовленостей. При цьому Трамп додав, що США “прихильні справедливій і взаємовигідній торгівлі з Туреччиною”.

Нагадуємо, Ердоган не відкинув купівлю у РФ систем С-500 після операції по С-400.