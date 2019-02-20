Росія перетворює Крим на ядерний авіаносець
|09:21 07.03.2019
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|Крым
Жодна країна світу не зацікавлена в тому, щоб Російська Федерація перетворила окупований Крим у авіаносець, оснащений ядерною зброєю, адже це тягне за собою величезні загрози для усього трансатлантичного простору.
Про це у середу у Брюсселі заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв під час зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні послів.
Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу про загрози, які несуть з собою дії Росії щодо розміщення в Криму елементів ядерної інфраструктури.
«Цю тему ми (Україна) порушуємо вже не перший рік. Я певен, що у всіх стратегічних розрахунках держав Альянсу цей аспект враховується. Дійсно, сьогодні за засіданні (КУН) я сказав, що ніхто в усьому світі не зацікавлений, щоб Росія перетворила Крим на ракетний авіаносець з ядерними боєголовками. Всі розуміють, що це величезна загроза безпеці не лише Чорноморського регіону, але й усього трансатлантичного співтовариства», - сказав представник МЗС України.
Він повідомив, що сьогодні під час засідання КУН у Брюсселі знову пролунала думка - своєю агресією проти України в 2014 році та діями з анексії Криму Росія зруйнувала усталену стабільність трансатлантичного простору, і тепер з цим треба боротися.
«Методи цієї боротьби – вони відомі. Це і політична ізоляція Росії, це санкції, і також – конкретні заходи безпекового та військово-політичного характеру, до яких наші партнери готові», - додав Олексій Макеєв.
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