Росія перетворює Крим на ядерний авіаносець

09:21 07.03.2019 0 комментариев Крым

Жодна країна світу не зацікавлена в тому, щоб Російська Федерація перетворила окупований Крим у авіаносець, оснащений ядерною зброєю, адже це тягне за собою величезні загрози для усього трансатлантичного простору.

Про це у середу у Брюсселі заявив директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв під час зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні послів.

Саме так він відповів на запитання кореспондента Укрінформу про загрози, які несуть з собою дії Росії щодо розміщення в Криму елементів ядерної інфраструктури.

«Цю тему ми (Україна) порушуємо вже не перший рік. Я певен, що у всіх стратегічних розрахунках держав Альянсу цей аспект враховується. Дійсно, сьогодні за засіданні (КУН) я сказав, що ніхто в усьому світі не зацікавлений, щоб Росія перетворила Крим на ракетний авіаносець з ядерними боєголовками. Всі розуміють, що це величезна загроза безпеці не лише Чорноморського регіону, але й усього трансатлантичного співтовариства», - сказав представник МЗС України.

Він повідомив, що сьогодні під час засідання КУН у Брюсселі знову пролунала думка - своєю агресією проти України в 2014 році та діями з анексії Криму Росія зруйнувала усталену стабільність трансатлантичного простору, і тепер з цим треба боротися.

«Методи цієї боротьби – вони відомі. Це і політична ізоляція Росії, це санкції, і також – конкретні заходи безпекового та військово-політичного характеру, до яких наші партнери готові», - додав Олексій Макеєв.



Ещё на эту тему:

19:21 07.03.2019
ФСБ призначила психологічну експертизу ще двом українським морякам
18:41 07.03.2019
У Нью-Йорку відбудеться відкрите засідання щодо п’ятих роковин анексії Криму
14:21 07.03.2019
У НАТО в п'яту річницю анексії нагадали, чий Крим
12:21 07.03.2019
Радбез ООН проведе засідання щодо ситуації в Криму
10:21 07.03.2019
Ракетный корабль "Североморск" вышел в море из базы в Севастополе
09:01 07.03.2019
Посол України у США закликав Google виправити карти з "російським Кримом"
20:01 06.03.2019
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
17:01 06.03.2019
Українця спіймали на пропаганді окупації Криму
16:21 06.03.2019
В Європарламенті розповіли, як у 2014 році в Криму рятували спецпосланника ООН
15:21 06.03.2019
Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права
13:21 06.03.2019
Посли ЄС узгодили санкції проти восьми росіян за атаку в Керченській протоці
20:41 05.03.2019
Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
Все новости страны
Россия Россия
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
12:41 07.03.2019
Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
Все новости страны
Украина Украина
21:01 07.03.2019
Український віце-прем'єр обговорює в США додаткові санкції проти Росії
20:41 07.03.2019
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
20:01 07.03.2019
Европейский институт омбудсмена действует "методами тихой дипломатии"
19:41 07.03.2019
Україна готова приєднатися до Програми посилених можливостей НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс