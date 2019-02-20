Посол України в США Валерій Чалий закликав компанію Google не зображувати окупований Крим частиною Росії.

Про це повідомили у посольстві України в США, передає Укрінформ.

"Посол України в США Валерій Чалий звернувся до керівництва корпорації Google стосовно виправлення некоректного зображення українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps", - йдеться в повідомленні.

У листі Посол зазначив чітку позицію щодо неприпустимості залучення всесвітньо відомої корпорації та пошукового сервісу Google в інформаційну війну, яку Росія веде у світі, поширюючи дезінформацію, фейки та пропаганду як у випадку з зображенням Криму на картах.

Чалий наголосив, що ситуація, яка склалась з некоректним зображенням Криму на Google Maps, абсолютно суперечить чіткій та незмінній позиції адміністрації США, Конгресу США та ООН.

Раніше компанія Google заявила, що для всіх користувачів, які перебувають на території Росії, показує російським окупований український Крим.