Власти Азербайджана не дали разрешение на запуск автобусного сообщения по маршруту Баку — Ялта
|08:41 07.03.2019
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|Крым
Власти Азербайджана не дали разрешение на запуск автобусного сообщения по маршруту Баку — Ялта.
Об этом QHA media сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.
В посольстве отметили, что Государственная служба автомобильного транспорта (ГСАТ) Азербайджана подтвердила посольству невозможность начала рейсов из кавказской страны на временно оккупированные территории Украины.
Компания «Tur Trans Servis» после согласования рейса в Ялту с российской стороной обратилась к азербайджанской, однако разрешения на маршрут в аннексированный Крым ей не дали, рассказала начальник пресс-службы ГСАТ Нурие Аллахьярова порталу Avtosfer.az.
Автовокзал, в свою очередь, делая анонс по ряду утвержденных рейсов, ошибочно объявил этот рейс. Однако, ГСАТ не давала согласования, и такое согласование не ожидается, — заявила Аллахьярова.
По ее словам, в отношении компании-перевозчика применены санкции и затронут вопрос об изменении других ее маршрутов.
«Позиция ГСАТ однозначна. Рейса в Ялту не будет», — подчеркнула Аллахьярова.
Напомним, вчера азербайджанские СМИ распространили сообщение о том, что из Баку в Ялту открывается автобусное сообщение.
В свою очередь в посольстве Украины в Азербайджане пообещали разобраться с ситуацией.
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