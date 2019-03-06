Українські військові моряки спільно з турецькими провели поблизу Одеси навчання типу «PASSEX» / Фото

08:21 07.03.2019 0 комментариев Украина

У північній частині Чорного моря, екіпаж малого броньованого артилерійського катеру Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Вишгород» провів спільні навчання типу «PASSEX» з фрегатом «Барбарос» і ракетним катером «Марті» Військово-Морських Сил Турецької Республіки.

Спільні маневри кораблів двох країн відбувалися на тлі щорічних морських навчань флоту Туреччини «Блакитна Батьківщина», повідомляє  Інформаційна редакція Інформагентства Міноборони (м. Одеса).

Слід зазначити, що під час цьогорічних навчань, практично одночасно, 67 турецьких бойових одиниць відвідають сорок іноземних портів в Мармуровому, Егейському та Чорному морях. Зокрема, до грузинського Батумі завітають фрегат і ракетний катер, в румунську Констанцу увійдуть фрегат і мінний тральщик, а болгарський порт Варна відвідає фрегат і підводний човен. Крім того, до російського порту Новоросійськ з візитом увійдуть протичовновий корвет і мінний тральщик.

Як повідомили в командуванні ВМС ЗС України, в ході спільного тренування український артилерійський катер і турецькі кораблі виконали завдання з тактичного маневрування в строях та ордерах, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО. І це стало черговим кроком на шляху поглиблення співробітництва флотів двох країн і підвищення рівня взаємосумісності, метою якої є зміцнення стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні.

За словами першого заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, участь українського екіпажа у спільних навчаннях є свідченням системної співпраці вітчизняного флоту з флотами країн НАТО. Він зауважив, що з початку року це перші навчання типу «PASSEX» у Чорному морі за участю українського корабля.

— Важко переоцінити значення таких спільних навчань. Тож, участь малого броньованого артилерійського катера «Вишгород» в цих тренуваннях була дуже корисною як для його екіпажу, так і українських ВМС в цілому, — наголосив під час протокольної зустрічі з турецькими колегами контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Після виконання завдань у морі МБАК «Вишгород» повернувся до місця постійного базування, а турецькі кораблі пришвартувалися до причальної стінки Одеського морського вокзалу.

Згідно програми візиту, турецькі військові моряки здійснять протокольні візити, ознайомляться з визначними історичними місцями Одещини. Крім того, гості і мешканці Одеси під час стоянки кораблів матимуть змогу відвідати їх з екскурсіями. Візит турецьких кораблів триватиме до 8 березня.



Ещё на эту тему:

17:01 20.02.2019
Новые катера ВМС Украины покинули Одессу с десантом на борту / Фото
21:01 12.02.2019
МИД России считает опасной идеей учения США и Украины в Черном море
14:01 08.02.2019
Україна проведе бойові стрільби із ЗРК поблизу окупованого Криму
14:01 21.01.2019
В штаб ООС рассказали об обучении десантников на Приазовье / Видео
17:01 18.01.2019
Тактичні навчання з оборони узбережжя провели прикордонники поблизу Маріуполя
17:37 18.12.2018
Представители ВМС Украины и ВС Великоритании обсудили порядок учений "Warrior Watcher-2019" / Фото
18:18 11.12.2018
Украина начала готовиться к учениям "Си Бриз 2019"
13:39 11.12.2018
В Херсонской области начались тактические учения территориальной обороны
17:01 30.11.2018
Систему цивільного захисту переводять в особливий режим
12:46 21.11.2018
В Житомирской области пройдут тактические учения с привлечением авиации и бронетехники
09:19 08.11.2018
Украинские военные примут участие во второй фазе учений Trident Juncture
13:38 05.11.2018
Украина принимает участие в учениях "Железный волк"
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
13:21 07.03.2019
Суд Греції звільнив росіянина, заарештованого за запитом України
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
15:21 07.03.2019
В Молдову вернулись освобожденные из афганского плена летчики
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
Все новости страны
Россия Россия
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
15:01 07.03.2019
В Минобороны Росии заканчиваются деньги? Создание важных агрегатов для подлодок остановлено
12:41 07.03.2019
Держдума РФ ввела покарання за прояв неповаги до влади в інтернеті
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
16:21 07.03.2019
Туристам рекомендують уникати критики уряду Ердогана в соціальних мережах, якщо вони планують відвідати Туреччину
09:41 07.03.2019
Президент Туреччини відреагував на рішення США позбавити країну торгових пільг
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
Все новости страны
Украина Украина
21:01 07.03.2019
Український віце-прем'єр обговорює в США додаткові санкції проти Росії
20:41 07.03.2019
На Азові фіксують випадки подавлення навігації
20:01 07.03.2019
Европейский институт омбудсмена действует "методами тихой дипломатии"
19:41 07.03.2019
Україна готова приєднатися до Програми посилених можливостей НАТО
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс