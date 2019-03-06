У північній частині Чорного моря, екіпаж малого броньованого артилерійського катеру Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Вишгород» провів спільні навчання типу «PASSEX» з фрегатом «Барбарос» і ракетним катером «Марті» Військово-Морських Сил Турецької Республіки.

Спільні маневри кораблів двох країн відбувалися на тлі щорічних морських навчань флоту Туреччини «Блакитна Батьківщина», повідомляє Інформаційна редакція Інформагентства Міноборони (м. Одеса).

Слід зазначити, що під час цьогорічних навчань, практично одночасно, 67 турецьких бойових одиниць відвідають сорок іноземних портів в Мармуровому, Егейському та Чорному морях. Зокрема, до грузинського Батумі завітають фрегат і ракетний катер, в румунську Констанцу увійдуть фрегат і мінний тральщик, а болгарський порт Варна відвідає фрегат і підводний човен. Крім того, до російського порту Новоросійськ з візитом увійдуть протичовновий корвет і мінний тральщик.

Як повідомили в командуванні ВМС ЗС України, в ході спільного тренування український артилерійський катер і турецькі кораблі виконали завдання з тактичного маневрування в строях та ордерах, навчання з протиповітряної оборони, а також провели тренування зі зв’язку у відповідності до стандартів НАТО. І це стало черговим кроком на шляху поглиблення співробітництва флотів двох країн і підвищення рівня взаємосумісності, метою якої є зміцнення стабільності і безпеки у Чорноморському регіоні.

За словами першого заступника командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України контр-адмірала Олексія Неїжпапи, участь українського екіпажа у спільних навчаннях є свідченням системної співпраці вітчизняного флоту з флотами країн НАТО. Він зауважив, що з початку року це перші навчання типу «PASSEX» у Чорному морі за участю українського корабля.

— Важко переоцінити значення таких спільних навчань. Тож, участь малого броньованого артилерійського катера «Вишгород» в цих тренуваннях була дуже корисною як для його екіпажу, так і українських ВМС в цілому, — наголосив під час протокольної зустрічі з турецькими колегами контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

Після виконання завдань у морі МБАК «Вишгород» повернувся до місця постійного базування, а турецькі кораблі пришвартувалися до причальної стінки Одеського морського вокзалу.

Згідно програми візиту, турецькі військові моряки здійснять протокольні візити, ознайомляться з визначними історичними місцями Одещини. Крім того, гості і мешканці Одеси під час стоянки кораблів матимуть змогу відвідати їх з екскурсіями. Візит турецьких кораблів триватиме до 8 березня.