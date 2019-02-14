Комісія Україна-НАТО обговорила поточну ситуацію в Криму через 5 років після анексії, зокрема, ситуацію з правами людини на окупованому півострові.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО за результатами засідання комісії, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що на засіданні комісії з боку України був присутній політичний директор МЗС Олексій Макеєв та представник кримськотатарської громади Ескендер Барієв.

Під час зустрічі союзники підтвердили непохитну підтримку НАТО суверенітету і територіальної цілісності України. Вони висловили стурбованість порушеннями прав людини в Криму, спрямованими на кримськотатарське населення, а також інші етнічні, політичні та релігійні групи.

"Крим - це Україна. П'ять років тому союзники НАТО не визнали і не визнають незаконну анексію півострова Росією. Ми продовжуємо політично та практично підтримувати Україну. Ми не забули про високу ціну, яку український народ продовжує платити за своє бажання обирати своє майбутнє без зовнішнього втручання" - наголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Також НАТО знову закликало Росію негайно звільнити українських моряків і кораблі, захоплені в листопаді біля Керченської протоки.