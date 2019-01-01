АМПУ оголосила закупівлю лоцманських катерів і промірного катера

18:35 06.03.2019 0 комментариев Украина

Філія «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) оголосила конкурси на закупівлю трьох лоцманських катерів і катера, обладнаного багатопроменевим промірним комплексом.

Як випливає з оголошень, розміщених на порталі держзакупівель Prozorro, орієнтовна ціна закупівлі лоцманських катерів становитиме 228 870 100 грн, промірного катера — 27 031 875 грн, пишуть Порти України.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій — 4 квітня. Конкурсні торги відбудуться 10 травня.

Лоцманські катери повинні мати довжину від 17 метрів, максимальну осадку 2 метри, максимальну швидкість при повній водотоннажності від 15 вузлів, автономність плавання — не менше 3 діб. Технічні характеристики суден повинні враховувати особливості роботи в українських портах у зимовий період.

Промірний катер повинен мати довжину від 9,5 метра, максимальну осадку з урахуванням опущеного сонара багатопроменевого ехолота до 0,9 метра, максимальну швидкість від 20 вузлів, робочу швидкість 5-6 вузлів протягом 8-12 годин безперервно, автономність плавання — не менше 50 годин.

Постачання промірного катера повинно бути здійснене до 28 лютого 2020 року, лоцманських катерів — до 31 грудня 2021 року.

Як повідомив у січні в.о. голови АМПУ Райвіс Вецкаганс, програмою розвитку флоту держпідприємства в 2019 році передбачено придбання трьох лоцманських катерів, землесоса і промірних катерів. Загальна сума інвестицій складе 950 млн грн.



Ещё на эту тему:

10:32 20.11.2018
У Миколаєві завершують ремонт ракетного катера “Прилуки” / Фото
11:21 14.06.2018
Шесть банков заинтересовались покупкой лоцманского катера для АМПУ за 80 млн гривен
21:21 10.05.2018
АМПУ планирует приобрести лоцманский катер в лизинг
21:30 12.04.2018
МИУ координирует возвращение танкера «Рута» в госсобственность
23:36 23.03.2018
Омелян проинспектировал флагман специализированного флота МПСС / Фото
21:36 05.02.2018
Администрация Одесского порта вернула судно, много лет незаконно удерживаемое фрахтователем / Фото
08:39 28.09.2017
Украинский речной круизный теплоход "Зiрка Днiпра" продан и с 2018 года будет работать в РФ
13:19 01.08.2017
Украина пустила с молотка арестованные российские танкеры и продала их намного дороже, чем ожидалось
10:58 31.07.2017
Австрийцы зафрахтовали теплоход «Волга» Украинского Дунайского пароходства на 2018 год
18:23 08.07.2017
В Украине продают российские танкеры за долги
14:42 22.06.2017
АМПУ пополнит свой флот 20 судами
14:47 21.06.2017
АМПУ планирует обновить флот на 5 млрд грн
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
08:41 05.03.2019
Громадяни Молдови підтримали скорочення кількості депутатів парламенту
Все новости страны
Россия Россия
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
17:41 06.03.2019
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
12:21 06.03.2019
Россия перебрасывает фрегат Северного флота, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземное море
10:41 06.03.2019
В Новороссийск прибудут два боевых корабля ВМС Турции
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.03.2019
В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео
20:41 06.03.2019
У лютому зменшилася кількість людей, які перетинають адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
20:21 06.03.2019
Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
20:01 06.03.2019
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс