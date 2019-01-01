Філія «Дельта-Лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ) оголосила конкурси на закупівлю трьох лоцманських катерів і катера, обладнаного багатопроменевим промірним комплексом.

Як випливає з оголошень, розміщених на порталі держзакупівель Prozorro, орієнтовна ціна закупівлі лоцманських катерів становитиме 228 870 100 грн, промірного катера — 27 031 875 грн, пишуть Порти України.

Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій — 4 квітня. Конкурсні торги відбудуться 10 травня.

Лоцманські катери повинні мати довжину від 17 метрів, максимальну осадку 2 метри, максимальну швидкість при повній водотоннажності від 15 вузлів, автономність плавання — не менше 3 діб. Технічні характеристики суден повинні враховувати особливості роботи в українських портах у зимовий період.

Промірний катер повинен мати довжину від 9,5 метра, максимальну осадку з урахуванням опущеного сонара багатопроменевого ехолота до 0,9 метра, максимальну швидкість від 20 вузлів, робочу швидкість 5-6 вузлів протягом 8-12 годин безперервно, автономність плавання — не менше 50 годин.

Постачання промірного катера повинно бути здійснене до 28 лютого 2020 року, лоцманських катерів — до 31 грудня 2021 року.

Як повідомив у січні в.о. голови АМПУ Райвіс Вецкаганс, програмою розвитку флоту держпідприємства в 2019 році передбачено придбання трьох лоцманських катерів, землесоса і промірних катерів. Загальна сума інвестицій складе 950 млн грн.