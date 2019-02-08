В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео

21:01 06.03.2019 0 комментариев Крым

Фирма-оператор камер слежения за безопасностью на дорогах ООО «Безопасные дороги Севастополя» разработала меры по вычислению тех, кто уничтожает камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД. 

Об этом говорится в телесюжете «Вести. Севастополь», передают Примечания.

«Нанести повреждения камере и остаться безнаказанным не удастся», – гарантирует диретор компании-оператора Андрей Томилин.

Из-за участившихся повреждений стационарных и передвижных камер компания внедрила слежение за самими камерами при помощи других камер. Причем в режиме реального времени сигнал контролируют инженеры фирмы. По их данным, в шести произошедших случаях вредительства атаковавших камеры нашли, их действия стали предметом уголовного разбирательства. ООО «Безопасные дороги Севастополя» заявляет о многомиллионном ущербе.

Одновременно фирма внедряет новые приборы слежения. Например на въезде в Севастополь появятся три электронных поста, где будет фиксироваться не только скорость авто, но и вес, и габариты. Информация о нарушении будет выводиться на табло, установленное там же.

Говорится в сюжете и о возможных ошибках камер фиксации нарушений, такие жалобы поступают в ГИБДД от автолюбителей. В этих случаях рекомендуется обжаловать постановление о нарушении в течение 10 дней. Правда, свою правоту придется доказывать, так как по закону в этом случае презумпция невиновности не действует.



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