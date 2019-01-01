Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
|20:21 06.03.2019
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|Крым
Энергосистема оккупированного Крыма начала выдавать "избыток собственной генерации" в энергосистему Краснодарского края.
Об этом сообщили в Министерстве топлива и энергетики России, передает Крыминформ.
"Избытки электроэнергии" появились в результате завершения комплексных испытаний второго блока Таврической ТЭС.
«В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления», – говорится в сообщении "министерства".
Сообщается, что во время проведения испытаний специалисты обеспечили устойчивую работу крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей.
"Для этого в ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС выполнены расчеты электроэнергетических режимов крымской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации", – сообщили в "минэнерго".
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