Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"

20:21 06.03.2019 0 комментариев Крым

Энергосистема оккупированного Крыма начала выдавать "избыток собственной генерации" в энергосистему Краснодарского края. 

Об этом сообщили в Министерстве топлива и энергетики России, передает Крыминформ.

"Избытки электроэнергии" появились  в результате завершения комплексных испытаний второго блока Таврической ТЭС.

«В Крыму завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Энергоблок непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. В условиях работы уже введенных двух энергоблоков Балаклавской ТЭС и первого энергоблока Таврической ТЭС, крымская энергосистема функционировала с избытком собственной генерации и обеспечивала выдачу в кубанскую энергосистему до 300 МВт мощности. Переток мощности происходил в отдельные ночные часы, в период минимального потребления», – говорится в сообщении "министерства".

Сообщается, что во время проведения испытаний специалисты обеспечили устойчивую работу крымской энергосистемы без нарушений электроснабжения потребителей.

"Для этого в ходе подготовки к испытаниям и вводу в работу нового генерирующего оборудования Таврической ТЭС выполнены расчеты электроэнергетических режимов крымской энергосистемы с учетом мощности нового объекта генерации", – сообщили в "минэнерго".



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