Ялтинские оккупационные "власти" будут решать проблемы Фороса, как и других населенных пунктов региона, в тесном взаимодействии с местными жителями.

Об этом заявил "глава" оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов, передает Крыминформ.

"Мы планируем приступить к системной работе по урегулированию вопросов земельных и имущественных отношений и, прежде всего, намерены провести межевание и поставить на кадастровый учет всю улично-дорожную сеть с линейными объектами и остановками общественного транспорта, а также парки и скверы", – рассказал он.

Челпанов обратил внимание, что в прошлом году оккупационной "администрации" удалось исполнить бюджет с профицитом. За счет превышения доходов над расходами в размере 500 млн рублей и будут проводиться все намеченные мероприятия, уточнил он.

При этом Челпанов добавил, что также в бюджет заложены средства и на благоустройство "территорий массового посещения людей".