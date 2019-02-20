Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
|20:01 06.03.2019
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|Крым
Ялтинские оккупационные "власти" будут решать проблемы Фороса, как и других населенных пунктов региона, в тесном взаимодействии с местными жителями.
Об этом заявил "глава" оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов, передает Крыминформ.
"Мы планируем приступить к системной работе по урегулированию вопросов земельных и имущественных отношений и, прежде всего, намерены провести межевание и поставить на кадастровый учет всю улично-дорожную сеть с линейными объектами и остановками общественного транспорта, а также парки и скверы", – рассказал он.
Челпанов обратил внимание, что в прошлом году оккупационной "администрации" удалось исполнить бюджет с профицитом. За счет превышения доходов над расходами в размере 500 млн рублей и будут проводиться все намеченные мероприятия, уточнил он.
При этом Челпанов добавил, что также в бюджет заложены средства и на благоустройство "территорий массового посещения людей".
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