Морська піхота ВМСУ матиме розвідувальний батальйон

19:41 06.03.2019 0 комментариев Украина

Морська піхота ВМСУ матиме свій розвідувальний батальйон, який доповнить комплект військових частин сформованого у минулому році Командування морської піхоти.

Новий 140-й окремий розвідувальний батальйон вже формується. Нагадаємо, що раніше власним розвідбатом поповнились і Десантно-штурмові війська, де сформували 132-й окремий розвідувальний батальйон, пише Military navigator.
 
Розвідувальна частина формується відповідно до планів створення у складі Командування морської піхоти самодостатньої наземної компоненти, здатної вирішувати весь спектр завдань з підтримки флоту та захисту морського узбережжя.

Наразі до складу КМП віходять 35-та бригада морської піхоти, із 18-м, 88-м, та 137-м окремими батальйонами та 36-та бригада, з 1-м, 501-м та 503-м окремими батальйонами, а також 406-а артилерійська бригада (шість артдивізіонів) та 32-й реактивний артполк.

Крім того, як вже повідомлялось, в Очакові формується окремий зенітний ракетний дивізіон.

Також, минулого року, в одну з інтерв’ю командувач КМП ВМСУ генерал-лейтенат Юрій Содоль анонсував формування ще двох бригад морської піхоти протягом 2019 року.

«Морська піхота — це наступальний рік військ. Не оборонний, а наступальний. Переважна тематика підготовки на наступний рік — наступальна тактика. Тим паче, нас стає більше», — каже командувач «воїнів трьох стихій» — так ще називають морських піхотинців, які діють на суші, в повітрі, на воді.



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