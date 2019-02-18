Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова возмущена словами российского омбудсмена Татьяны Москальковой, что Украина якобы «преследует крымчан», и требует либо опровергнуть данные слова, либо предоставить список «преследуемых» лиц.

Об этом Людмила Денисова написала в Facebook, передает ATR.

«Глубоко возмущена словам уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о якобы преследовании Украиной жителей временно оккупированного Российской Федерацией Крыма. Эта информация была предоставлена российским омбудсменом во время встречи с Верховным Комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет, и затем распространена СМИ. Она должна быть подтверждена или опровергнута РФ», — написала Денисова.

Она потребовала от Москальковой предоставить список людей, которых якобы «преследует» Украина.

«Жду от Татьяны Москальковой список фамилий тех людей, против которых, по ее словам, властью Украины «объявлена буквально охота». Распространение такой информации без фамилий не к лицу статусу полномоченного по правам человека. В отличие от РФ, Украины знает все фамилии и защищает каждого своего гражданина. Нами передано России списки украинцев для безусловного освобождения и возвращения на Родину», — отметила украинский омбудсмен.

Напомним, ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в ходе встречи с Верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет попросила ее содействовать «защите» жителей Крыма, которые якобы подвергаются преследованию со стороны украинской власти.