У Народних зборах Гагаузії зареєстрували законопроект про внесення в Конституцію Молдови пункту про можливість виходу автономії зі складу Молдови в разі втрати країною державності.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Deschide.md.

Проект передбачає десять поправок до Конституції. Так, передбачається право для Народних зборів приймати місцеві закони і нормативні акти в межах своєї компетенції.

У документі передбачена процедура прийняття парламентом поправок в законодавство, що стосуються прав і повноважень Гагаузії: закон про особливий статус автономії можна міняти "тільки трьома п'ятими голосів обраних депутатів парламенту" і тільки "на основі співпадаючих рішень парламенту і Народних зборів".

При цьому, для реорганізації діяльності в Гагаузії держустанови "потрібно позитивний відгук Виконавчого комітету Гагаузії". А "в разі зміни статусу Республіки Молдова як незалежної держави народ Гагаузії має право на зовнішнє самовизначення".

Крім цього, за пропозицією гагаузької сторони, стежити за конституційністю місцевих законів і постанов Народних зборів Гагаузії, а також постанов Виконавчого комітету Гагаузії, повинен Конституційний суд.

Президент Молдови Ігор Додон заявив журналістам, що медіа неправильно трактують законопроект.

"ЗМІ неправильно інтерпретували цей документ. Гагаузія - частина Молдови. Так було, є і, звичайно, буде. Я часто спілкуюся з колегами з Гагаузії. Буквально на днях розмовляв з башканом Гагаузії. Післязавтра буду на півдні. Я знаю, що гагаузи - справжні державники Республіки Молдова. Вони не хочуть ні відділення, ні незалежності. В їхньому законі є пункт про те, що якщо Республіка Молдова втратить державність, то Гагаузія, відповідно до особливого статусу, має право на самовизначення", - сказав Додон.

Нагадаємо, в лютому 2014 року Гагаузія провела референдум, на якому жителі автономії проголосували за те, що регіон має право на самовизначення в разі втрати Молдовою незалежності. Кишинів визнав плебісцит неконституційним.