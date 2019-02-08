Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ

18:41 06.03.2019 0 комментариев Россия

Російська агресія проти України зменшує шанси того, що Данія дозволить німецько-російському газопроводу "Північний потік-2" проходити через її територіальні води.

Про це у середу заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, повідомляє Європейська правда.

За його словами, Данія ще не вирішила, чи надавати відповідний дозвіл, проте триваюча агресія Москви в Україні – не в інтересах його країни.

Енергетичне агентство Данії зараз розглядає заявку від російського державного "Газпрому". У разі відхилення заявки газопровід доведеться прокладати альтернативним маршрутом, що збільшить витрати на будівництво.

Самуельсен зазначив, оскільки зараз слово – за урядом Данії, Копенгаген оцінить, "що відбувається в Росії і як вона поводиться з Україною". Та дивлячись на російську агресію, каже Самуельсен, Росія "безумовно не працює в інтересах Данії в цілому".

"Північний потік-2" постачатиме російський газ через Балтійське море в Німеччину, в обхід Польщі та України. Будівництво газопроводу викликало критику з боку Варшави та Києва, а також балтійських країн і США.



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