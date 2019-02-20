Українського політв'язня Володимира Балуха доправляють в одну з "червоних" колоній Тверської області Російської Федерації.

Про це повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. "Червоні" колонії повністю підпорядковані адміністрації, за незначні порушення ув'язнених можуть жорстоко карати, повідомляє ZN,UA.

"Остання інформація – це те, що його вивезли з Армавіра в одну з колоній Твері. Треба розуміти, що там всі зони "червоні", тому є два варіанти: або Балух зможе відправити повідомлення, або через офіційні структури раніше ми дізнаємося, де він перебуває. Тому що в будь-якій колонії певний термін, приблизно місяць, триває так званий "карантин", а це досить ізольований захід", - сказав Чийгоз в ефірі телеканалу "Прямий".

Він також повідомив, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та консульський корпус у РФ намагаються отримати офіційну інформацію з цього приводу.

Окупанти засудили Володимира Балуха до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ: про "незаконне зберігання зброї і вибухівки" та "дезорганізацію діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства".

У жовтні 2018 року "Верховний суд" Криму пом'якшив на місяць вирок політв'язню.

ФСБ затримала Володимира Балуха у грудні 2016 року. Окупанти "знайшли" на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок. Правозахисники вважають, що він став жертвою політичних репресій за проукраїнську позицію та встановлений у своєму дворі прапор України.