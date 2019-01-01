Україна за пропозицією американської компанії Frontera Resources, що займається розвідкою та видобутком газу і нафти, проведе конкурс на укладення угоди про розподіл продукції (УРП) для розробки вуглеводнів у межах ділянки "Дельфін".

Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні в середу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з проектом постанови, підготовленої до затвердження, текстом якої володіє агентство "Інтерфакс-Україна", площа ділянки, що розташовується на північно-західній частині континентального шельфу Чорного моря, становить 9,772 тис. кв. км.

Імовірно, мінімальний обсяг інвестицій має становити 1,5 млрд грн. Обсяг загальних інвестицій, необхідних для забезпечення промислової розробки буде визначено за результатами конкурсу. Частка держави в прибутковій продукції має становити не менше ніж 11% її загального обсягу, максимальна частка інвестора - 70% загального обсягу виробництва.

Термін дії УРП - 50 років. Переможець конкурсу на розробку ділянки матиме забезпечити геологічне вивчення надр на ділянці, зокрема і буріння не менше п'яти свердловин протягом першого п'ятирічного етапу геологорозвідувальних робіт.

Frontera Resources Corporation, заснована в 1996 році, займається розвідкою та видобутком газу і нафти. Стратегія компанії полягає в пошуку перспектив із видобутку вуглеводнів на ринках країн Східної Європи, які входять до Чорноморського басейну. Підтверджені запаси природного газу компанії в Грузії становлять майже 300 млрд куб. м.