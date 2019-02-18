Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ

17:41 06.03.2019 0 комментариев Россия

Внесений на розгляд Конгресу США законопроект DASKA 2019 може загрожувати не лише російським СПГ проектам за кордоном, але і всередині РФ.

Про це пише російське бізнес-видання «Ведомости», повідомляє Главком.

Причиною цьому є те, що в тексті законопроекту мова йде про обмеження інвестицій в «сиру нафту» (crude oil). Проте під цим самим терміном можуть розуміти і газовий конденсат.

Водночас в РФ майже немає виключно газових родовищ, а в основному газоконденсатні. Як наслідок, під можливі санкції США можуть потрапити такі проекти, як «Арктік СПГ-2» від НОВАТЕК та Харасавейське родовище.

Раніше віце-прем’єр РФ Антон Сілуанов пообіцяв допомогти проекту «Арктік СПГ-2» від НОВАТЕК у випадку виникнення проблем у разі прийняття і реалізації законопроекту DASKA 2019.

Самі автори законопроекту не надали пояснення, чи мова йде лише про сиру нафту чи також і про газоконденсат. 



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