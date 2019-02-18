Экипаж патрульного корабля ЧФ страны оккупанта «Василий Быков» выполнил курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, корабль отработал зенитные и артиллерийские стрельбы в полигоне Черного моря, передает Крым Информ.

«В ходе практических действий, экипаж корабля выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработал условные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК» по морской и береговой целям», – говорится в сообщении.

Также моряки провели частные корабельные учения и тренировки по радиоэлектронной борьбе с установкой радиолокационных помех и борьбе за живучесть при стоянке на незащищенном рейде.

Ранее экипаж «Василия Быкова» обеспечил прием на борт корабля вертолета Ка-27 Морской авиации ЧФ РФ.

Дальнейший этап учений – выполнение задач по предназначению в составе тактической группы кораблей Черноморского флота страны агрессора.