В Черном море экипаж корабля ЧФ страны оккупанта отработал зенитные и артиллерийские стрельбы
|17:21 06.03.2019
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|Крым
Экипаж патрульного корабля ЧФ страны оккупанта «Василий Быков» выполнил курсовую задачу «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ РФ Алексей Рулёв, корабль отработал зенитные и артиллерийские стрельбы в полигоне Черного моря, передает Крым Информ.
«В ходе практических действий, экипаж корабля выполнил зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, а также отработал условные пуски ракетным комплексом «Калибр-НК» по морской и береговой целям», – говорится в сообщении.
Также моряки провели частные корабельные учения и тренировки по радиоэлектронной борьбе с установкой радиолокационных помех и борьбе за живучесть при стоянке на незащищенном рейде.
Ранее экипаж «Василия Быкова» обеспечил прием на борт корабля вертолета Ка-27 Морской авиации ЧФ РФ.
Дальнейший этап учений – выполнение задач по предназначению в составе тактической группы кораблей Черноморского флота страны агрессора.
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