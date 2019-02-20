Прокуратура АР Крим повідомила про підозру громадянину України, який закликав до вчинення дій з метою зміни меж території України.

Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.

"Учора, 5 березня, під ча досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, у тому числі закріплення окупації Криму, прокуратурою АР Крим спільно з працівниками СБУ проведено обшук за адресою мешкання громадянина України", - повідомили у прокуратурі.

Під час обшуку, як вказано, було виявлено та вилучено низку матеріалів антиукраїнського спрямування.

Як зазначається, ці матеріали, "починаючи з 2014 року, розповсюджувались в українських та російських ЗМІ, у тому числі і ті, що містять заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України".

Також та виявлено та вилучено низку "предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова".

"Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, найближчим часом до суду буде спрямовано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у 2018 році майже 50 осіб притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду.