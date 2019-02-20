Українця спіймали на пропаганді окупації Криму
|17:01 06.03.2019
|0 комментариев
|Крым
Прокуратура АР Крим повідомила про підозру громадянину України, який закликав до вчинення дій з метою зміни меж території України.
Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури АРК.
"Учора, 5 березня, під ча досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території України, у тому числі закріплення окупації Криму, прокуратурою АР Крим спільно з працівниками СБУ проведено обшук за адресою мешкання громадянина України", - повідомили у прокуратурі.
Під час обшуку, як вказано, було виявлено та вилучено низку матеріалів антиукраїнського спрямування.
Як зазначається, ці матеріали, "починаючи з 2014 року, розповсюджувались в українських та російських ЗМІ, у тому числі і ті, що містять заклики до вчинення дій, спрямованих на зміну меж території України".
Також та виявлено та вилучено низку "предметів із символікою держави-окупанта, що пропагує окупацію півострова".
"Наразі особі повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України, найближчим часом до суду буде спрямовано клопотання про обрання відносно нього запобіжного заходу", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, у 2018 році майже 50 осіб притягнуто до відповідальності за антиукраїнську пропаганду.
Ещё на эту тему:
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права
Оккупанты заявили о готовности бороться с «пиратами» в Азовском море
"Пропагандистський потяг" зустрічали члени "молодої армії" Путіна, що включає в себе дітей-кадетів
Клімкін пообіцяв що Чорне море стане для РФ Бермудським трикутником