У Криму подовжили арешт чотирьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"
|16:41 06.03.2019
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|Крым
Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд Криму" подовжив арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Мемету Бєлялову та Ернесу Аметову до квітня 2019 року.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку громадського об'єднання "Кримська солідарність".
Підконтрольний Кремлю так званий "Верховний суд Криму" подовжив арешт фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Марлену Асанову, Сейрану Салієву, Мемету Белялову та Ернесу Аметову до 9 квітня 2019 року.
Як зазначено у повідомленні, всі справи розглядались у закритому режимі, а клопотання адвокатів про розгляд справ у відкритому режимі були відхилені.
Нагадаємо, "Верховний суд Криму" залишив під вартою фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Тимура Ібрагімова до 9 квітня 2019 року.
Зазначимо, у жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ інкримінує їм участь в забороненій в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
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