Перший заступник міністра інформполітики Еміне Джапарова розповіла подробиці порятунку в 2014 році у Криму спеціального посланника Генсека ООН Роберта Серрі.

Серрі приїхав у Крим, аби потім розповісти світовій спільноті про реальний стан справ на півострові, але у Сімферополі невідомі захопили його, написала у Фейсбуці Джапарова, яка тоді працювала журналістом, пише Укрінформ.

“Під вечір цього дня вся журналістська спільнота, а це сотні людей та камер, чекали на прес-конференцію в готелі «Москва» спеціального посланника генсека ООН Роберта Серрі, який приїхав на півострів, аби світова спільнота дізналась, що сталося у Криму. Він затримувався та десь через годину пішла чутка, що його схопили. Я набрала свою колегу Ельвіну Сеітбуллаєву, яка унікальним чином завжди знала про все. Вона переказала, що чула зі своїх джерел, що дипломат може перебувати в кав’ярні «Віденські булочки» під наглядом «самооборони», але це була не підтверджена інформація). Я миттєво зібрала свою групу журналістів й вирушили туди. Самооборона мене пропустила, адже їм був потрібний комунікатор”, - написала Джапарова.

Вона зазначила, що саме там побачила Серрі, до якого ставилися не найкращим чином. “Десь біля години я провела із Робертом в цій злощасній кав’ярні, де йому зрештою запропонували чай та їжу після розмови телефоном із власником закладу та пояснень, хто перебував в його «булошній». Ми записали інтерв’ю для британського ЗМІ, яке розлетілося по всьому світу. Там я вийшла в прямий ефір АТР із Лілею Буджуровою та докладно поінформувала про ситуацію. Через мене «самооборона», а насправді російській козачки, які ховались за місцевих, озвучили свою вимогу, аби Роберт Серрі миттєво залишив Крим, бо інакше безпеку йому ніхто не гарантує”, - нагадала перша заступниця міністра інформаційної політики.

Тоді штаб-квартира в Нью-Йорку купила йому квиток до Стамбула. Серрі разом з помічницею та Джапаровою повезли в аеропорт, який вже був оточений «зеленими чоловічками». “Перший, хто відчинив двері бусика, був депутат Микола Рудьковський, якого я була здивована бачити. Хтось поряд із ним запитав про мене, мовляв, третю людину вони не чекали. Мені чітко озвучили, що «зелений коридор» тільки для Роберта та його помічника. Але пан Серрі повівся дуже мужньо, заявивши що не зрушить з місця, допоки мені не гарантуватимуть безпеку. Рудьковський кинувся домовлятись та через хвилин 20 нас вивели з буса та супроводили у VIP- термінал аеропорту. Роберт наполягав, аби я теж полетіла в Стамбул, бо він не уявляв, як буду виходити з того «пекла», - розповіла Джапарова.

Тоді вона зателефонувала Уповноваженому Президента України у справах кримськотатарського народу Мустафі Джемілєву, який одразу надіслав своїх охоронців. Прибули родичі Джапарової та чекали неподалік від аеропорту.

“Дивним було те, що після сьогоднішнього заходу, що ми провели в Європарламенті, де вперше показали фільм “Вкрадений півострів”, куди увійшов епізод із Робертом Серрі та моє інтерв’ю про це, до мене підійшла жінка і сказала, що вона дружина Роберта Серрі. Я була в шоці. Ми шукали кілька місяців контакт Роберта з тим, аби записати його інтерв’ю до фільму. Все було марно”, - додала Джапарова.

Як повідомлялося раніше, перший заступник міністра інформаційної політики України Еміне Джапарова перебуває у Брюсселі. Там вона розповіла європарламентаріям про події, які насправді відбуваються нині в окупованому Криму.