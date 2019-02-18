Аксьонов може залишитися без крісла "прем’єра Криму" через український паспорт

16:01 06.03.2019 0 комментариев Крым

В окупованому Криму так званого "голову уряду" Сергія Аксьонова можуть позбавити влади під приводом того, що він зберіг український паспорт.

Про це в ефірі "ObozTV" розповіла правозахисниця Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Щодо Аксьонова вже не вперше відбуваються сутички між Кремлем і місцевою так званою елітою. Він має багато проблем, давно ходять чутки, що його хочуть зняти. І це (наявність українського паспорта - ред.) дозволило б їм у законний спосіб усунути Аксьонова", - сказала вона.

Ташева впевнена, що в Аксьонова, його родини та інших кримських "високопосадовців" збереглися українські паспорти, хоч за російськими законами це є кримінальним злочином. Багато хто з кримських "чиновників" вивіз свої сім'ї за кордон.

Правозахисниця додала, що для виходу з українського громадянства треба написати заяву у відповідні органи, або ж громадянства може позбавити Президент України.

Таких заяв не надходило ні від Аксьонова, ні від інших прислужників окупантів, зокрема, від призначеної окупантами "прокурора "Криму", а наразі депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської.

Тому, підкреслила Ташева, українська держава вважає цих зрадників своїми громадянами, які здійснюють злочини на території Кримського півострова.



Ещё на эту тему:

19:21 06.03.2019
Денисова требует от Москальковой список крымчан, «преследуемых Украиной»
15:41 06.03.2019
Росія має компенсувати Нафтогазу збитки за кожен день окупації Криму
15:01 06.03.2019
Для України важливе рішення ЄСПЛ щодо ситуації з моряками, але "це не панацея"
14:41 06.03.2019
Оккупанты объяснили жителям Севастополя, "что отставка чиновников либо органов власти не может быть предметом плебисцита"
14:21 06.03.2019
Прокуратура Криму передала обвинувальний акт у справі Вишинського в суд у Києві
12:41 06.03.2019
Оккупанты переправили по Керченской переправе 3 641 вагон
10:21 06.03.2019
"Главное, чтобы не рухнул": позаботиться о возвращении полуострова, а потом уже решать проблемы с Керченским мостом
10:01 06.03.2019
ПЦУ поскаржилася в ООН і ОБСЄ через тиск на українську церкву в окупованому Криму
08:21 06.03.2019
За п'ять років окупації РФ перетворила Крим з перлини на чорну діру
08:01 06.03.2019
У РФ заявили, що Google перестав позначати Крим українською територією
20:21 05.03.2019
"Ученые" из оккупированного Крыма заметили - "Керченский мост способен очистить от токсинов Азовское море"
20:01 05.03.2019
Проживающий в оккупированном Крыму среднестатистический мужчина умрёт через 2 года после выхода на пенсию
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:41 05.03.2019
Азербайджан решил связать автобусным сообщением Баку и оккупированную Ялту
16:41 27.02.2019
Президент Грузии отправилась на переговоры в Баку
13:01 21.02.2019
Азербайджан построит еще два нефтяных танкера
16:01 20.02.2019
Министр энергетики Азербайджана: Балканские страны могут подключиться к "Южному газовому коридору"
Все новости страны
Армения Армения
11:41 01.03.2019
Армения, Грузия, Россия и Иран обсудят газовый вопрос в Тегеране
09:41 25.02.2019
В Ереване горит один из корпусов Правительства Армении
11:01 20.02.2019
Глава ОБСЄ збирається відвідати Вірменію та Азербайджан щодо карабахського питання
14:01 18.02.2019
Yanair запустить рейси з Одеси до Єревану
Все новости страны
Болгария Болгария
15:41 05.03.2019
Болгарія гарантує Росії роль в будівництві атомної електростанції
10:21 05.03.2019
Болгарський прем'єр назвав зрадниками противників "Турецького потоку"
19:41 04.03.2019
Премьер Болгарии предложил открыть паромное сообщение с Россией
18:21 04.03.2019
"Стоп кремлівській агресії": в Болгарії протестували проти приїзду Медведєва / Відео Фото
Все новости страны
Греция Греция
17:01 05.03.2019
Греция хочет превратить бывший аэропорт в развлекательно-курортный комплекс
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
18:21 01.03.2019
Судовладельцы Греции будут ежегодно перечислять в бюджет страны €75 млн
15:01 22.02.2019
Лідер грецької опозиції зазбирався до Москви
Все новости страны
Грузия Грузия
12:01 01.03.2019
Українці відсьогодні можуть їздити у Грузію за ID-картками
17:41 28.02.2019
Грузія і РФ не можуть домовитися про транспортні коридори через окуповані Абхазію і Південну Осетію
14:21 28.02.2019
Работа лаборатории Лугара в Тбилиси не дает покоя России
08:41 28.02.2019
З правлячої партії Грузії втікають депутати
Все новости страны
Молдова Молдова
19:01 06.03.2019
До парламенту Гагаузії внесли законопроект про самовизначення в разі розпаду Молдови
09:41 06.03.2019
Додон вважає що Молдова близька до вирішення придністровської проблеми
19:21 05.03.2019
В Молдові виборець поскаржився до поліції, що не отримав "винагороду" за свій голос
08:41 05.03.2019
Громадяни Молдови підтримали скорочення кількості депутатів парламенту
Все новости страны
Россия Россия
18:41 06.03.2019
Північний потік-2: Данія ухвалить рішення, беручи до уваги агресію РФ
17:41 06.03.2019
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
12:21 06.03.2019
Россия перебрасывает фрегат Северного флота, оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в Средиземное море
10:41 06.03.2019
В Новороссийск прибудут два боевых корабля ВМС Турции
Все новости страны
Румыния Румыния
13:21 05.03.2019
В Румынию пітались ввезти 84 кг героина
12:01 04.03.2019
ПЦУ готова виконати вимоги Румунської церкви
16:01 28.02.2019
1 марта в Черном море стартуют учения НАТО Poseidon-19
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
Все новости страны
Турция Турция
08:41 06.03.2019
США попереджають Туреччину щодо закупівель російської системи С-400
09:41 05.03.2019
Туреччина та Індія будуть позбавлені торгових преференцій США
19:01 01.03.2019
Туреччина прагне повного і швидкого скасування віз із Росією
14:01 01.03.2019
Туреччина створює власний ударний гелікоптер
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.03.2019
В оккупированном Севастополе появились камеры для слежения за камерами / Видео
20:41 06.03.2019
У лютому зменшилася кількість людей, які перетинають адмінкордон між Кримом і Херсонщиною
20:21 06.03.2019
Оккупанты заявили, что Крым начал поставки электроэнергии в Краснодарский край в "отдельные ночные часы"
20:01 06.03.2019
Оккупанты соробираются решать племы южнобережных поселков за счет профицита бюджета Ялты
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс