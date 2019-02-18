В окупованому Криму так званого "голову уряду" Сергія Аксьонова можуть позбавити влади під приводом того, що він зберіг український паспорт.

Про це в ефірі "ObozTV" розповіла правозахисниця Таміла Ташева, повідомляє Укрінформ.

"Щодо Аксьонова вже не вперше відбуваються сутички між Кремлем і місцевою так званою елітою. Він має багато проблем, давно ходять чутки, що його хочуть зняти. І це (наявність українського паспорта - ред.) дозволило б їм у законний спосіб усунути Аксьонова", - сказала вона.

Ташева впевнена, що в Аксьонова, його родини та інших кримських "високопосадовців" збереглися українські паспорти, хоч за російськими законами це є кримінальним злочином. Багато хто з кримських "чиновників" вивіз свої сім'ї за кордон.

Правозахисниця додала, що для виходу з українського громадянства треба написати заяву у відповідні органи, або ж громадянства може позбавити Президент України.

Таких заяв не надходило ні від Аксьонова, ні від інших прислужників окупантів, зокрема, від призначеної окупантами "прокурора "Криму", а наразі депутата Держдуми Росії Наталії Поклонської.

Тому, підкреслила Ташева, українська держава вважає цих зрадників своїми громадянами, які здійснюють злочини на території Кримського півострова.