Російська Федерація має компенсувати збитки за кожен день, протягом якого НАК "Нафтогаз України" не в змозі користуватися своїми активами в Криму.

Про це написав голова правління НАК Андрій Коболєв у блозі, повідомляє Укрінформ.

"Окупація Росією Криму та наших активів є незаконною. Ні Україна, ні Нафтогаз не визнають будь-які претензії на ці активи. Росія порушила свої зобов’язання за угодою щодо взаємного захисту інвестицій. Відтак РФ має компенсувати Нафтогазу збитки за кожен день, протягом якого ми не в змозі користуватися своїми активами в Криму", - написав Коболєв.

Він нагадав, що тиждень тому Арбітражний трибунал у Гаазі у складі трьох суддів ухвалив ключове рішення в рамках процесу – визнав свою юрисдикцію та поклав повну відповідальність за захоплення активів групи Нафтогаз в Криму на Росію.

Наразі трибунал переходить до другої стадії розгляду справи. У її рамках арбітраж оцінить обсяг збитків, які Нафтогаз несе у зв’язку з неможливістю використання свого майна в Криму.

"Зі свого боку ми вже залучили незалежних експертів – за їхніми даними, збитки складають щонайменше 5 млрд доларів плюс відсотки. Щоб сформувати власну оцінку трибуналу, знадобиться час – ми очікуємо на фінальний вердикт щодо стягнення з РФ в кінці 2019 – на початку 2020 року", - додав Коболєв.

Однією з перших мішеней агресора стали активи групи "Нафтогаз" – від адміністративних будівель до "вишок Бойка", трубопроводів, підземного сховища з газом.

Як повідомлялося, після анексії Криму незаконна російська влада на півострові захопила активи Нафтогазу. Зібравши докази, компанія у 2016 році звернувся до Арбітражного трибуналу в Гаазі.

Росія протягом судового провадження стверджувала, що активи націоналізували "місцеві органи влади" ще до законодавчого оформлення Кремлем анексії Криму.