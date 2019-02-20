Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права

15:21 06.03.2019 0 комментариев Крым

Начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявив, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права, але точну дату наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку не назвав.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку.

Муженко не назвав точну дату наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку, однак вчергове наголосив, що Україна ніколи не відмовиться від міжнародного морського права.

"Міжнародне морське право, двосторонні договори з РФ визначають режим вільного мореплавання для українських кораблів, в тому числі і для військових, і Україна не збирається відмовлятись від цього права", - підкреслив він.

Як повідомлялося раніше, 25 листопада 2018 року російські силовики захопили два катери і буксир ВМС Збройних сил України в Керченській протоці, в результаті чого 24 військовослужбовці потрапили в полон.



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