Захоплення Росією українських кораблів у районі Керченської протоки – це нонсенс із погляду міжнародного права.

Про це заявив в інтерв'ю "Цензор.НЕТ", опублікованому 5 березня, заступник міністра юстиції, уповноважений у справах Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) Іван Ліщина, передає Гордон.



"Загалом нападати на військові кораблі не можна! Цього просто не можна робити. Єдине, що ти можеш, це виштовхати кораблі зі своєї прибережної смуги. А вони їх фактично утримували у своїй зоні і фактично почали стріляти, коли вони з неї вийшли. Росії потрібно було сказати в цій ситуації, що якийсь адмірал віддав незаконний наказ, і його покарали. І відпустити моряків, повернувши кораблі", – сказав Ліщина.



Відповідаючи на запитання, чи можна щось зробити ще для звільнення українців, окрім звернення до ЄСПЛ, Ліщина відповів: "Я не бачу такої змоги".



"У рамках власне міжнародних процедур Європейський суд єдиний, що має хоч якусь юрисдикцію займатися такими питаннями. Це не його тема, він не має завдання захищати Женевську конвенцію. До того ж сама конвенція не передбачає прямої можливості звертатися до будь-яких судів. Та ми знайшли шлях, як поставити питання щодо ситуації з нашими моряками перед Європейським судом... У конвенції є посилання на Червоний Хрест, але ж ця організація не виконує ні судову, ні правоохоронну функцію. І ніхто не може змусити Росію підключати її до цієї ситуації", – продовжив заступник міністра юстиції.



За словами Ліщини, "міжнародне право – це загалом про добру волю".



"І немає якогось надсуду, який би вирішив усі питання. І немає надполіції, яка б змусила виконувати рішення такого суду. Є певні елементи у вигляді Радбезу ООН, у якому Росія має постійне представництво та право вето. Європейський суд із прав людини може діяти в межах своєї компетенції, і я переконаний, що рано чи пізно, але ми отримаємо від нього рішення", – заявив Ліщина.



Він зазначив, що для України важливе рішення ЄСПЛ щодо ситуації з моряками, але "це не панацея".



"Не потрібно очікувати, що його завтра приймуть – і їх відразу звільнять. Не завтра і не відразу", – додав він.



25 листопада 2018 року РФ обстріляла й захопила в Чорному морі катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море.



Російські силовики затримали 24 українських моряків, пізніше їх заарештували в кримських "судах" і перевезли в Москву. Трьох поранених українців помістили в лікарню слідчого ізолятора "Матросская тишина", інших доправили в СІЗО "Лефортово". Зараз усі моряки перебувають у "Лефортово".



Президент України Петро Порошенко говорив, що ЄСПЛ у відповідь на звернення України зобов'язав Росію надати інформацію про захоплених моряків і юридичні підстави їх утримання, місця їх утримання, поранення і надання їм медичної допомоги. За його словами, цю інформацію уряд Російської Федерації мав надати до 3 грудня 2018 року, але Росія так і не виконала рішення ЄСПЛ.



Усім українцям висунули обвинувачення в незаконному перетині кордону РФ. Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає відпустити їх.

