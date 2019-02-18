Прокуратура Автономної Республіки Крим сьогодні передала до суду обвинувальний акт щодо головного редактора агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає Главком.



"Сьогодні, 6 березня 2019 року, прокуратура АР Крим за результатами досудового розслідування скерувала до Подільського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно керівника незареєстрованої організації "РИА Новости Украина" для розгляду по суті", – ідеться в повідомленні.



На сторінці у Facebook організації "Успішна варта: Права людини в Україні" зазначають, що адвокат Вишинського Андрій Доманський повідомив: його підзахисному вручили обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.



Сьогодні в Херсонському апеляційному суді відбудеться розгляд апеляційних скарг сторони захисту на продовження Вишинському строку тримання під вартою, зазначив Доманський.



Якщо Херсонський апеляційний суд не змінить журналістові запобіжного заходу, його буде етаповано до Києва для участі у судовому засіданні 20 березня у Верховному Суді.



5 травня 2018 року в офісі "РИА Новости Украина" в Києві відбулися обшуки, слідчі дії проводили також удома у Вишинського. У Службі безпеки України заявили, що разом із прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрили діяльність мережі медіа-структур, підконтрольних РФ. Цього самого дня Вишинського затримали за підозрою в державній зраді. 17 травня суд заарештував його.



Журналіст розповів, що у нього є два паспорти – український і російський. 1 червня на засіданні суду в Херсоні, який розглядав апеляцію на запобіжний захід, керівник "РИА Новости Украина" заявив про відмову від українського громадянства і попросив у президента РФ Володимира Путіна "правового захисту та вжиття заходів щодо звільнення". У Державній міграційній службі України повідомили, що Вишинський не може відмовитися від громадянства, тому що перебуває у статусі підозрюваного.



8 лютого 2019 року Херсонський міський суд продовжив ще на два місяці строк тримання під вартою для Вишинського. Попередній строк арешту закінчився 16 лютого.



Прокуратура має намір просити для підозрюваного 12 років в'язниці.

