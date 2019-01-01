Муженко заявив, що Росія може готувати вторгнення в Україну за трьома напрямками
|14:01 06.03.2019
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|Украина
Росія завершує формування ударних з'єднань на кордоні з Україною для ймовірного вторгнення.
Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко на зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу. Зустріч транслював телеканал "Прямий", передає Гордон.
"Ми прогнозуємо військову загрозу за трьома з чотирьох географічних напрямків: із півночі, сходу і півдня. Російська сторона завершує формування на кордонах України ударних з'єднань, які разом із частинами спецпризначення, за задумом кремлівських стратегів, складуть основу сил вторгнення. Висока мобільність, адаптивність і автономність наших військ у поєднанні з фактором рівної землі є нашою стратегічною перевагою над військами окупантів", – підкреслив Муженко.
Він запевнив, що професіоналізм української армії "вселяє оптимізм".
У ЗСУ не відкидають диверсій на передовій у передвиборчий період, зазначив глава Генштабу.
За його словами, Росія використає цей період для спецоперацій із підриву оборонного потенціалу України.
"Ми відслідковуємо значну активізацію противника в інформаційному просторі, де шляхом серії інформаційних та психологічних операцій він намагається впливати на особовий склад. Також паралельно із цим ми не виключаємо проведення окремих актів прямої дії у формі диверсій і саботажу поблизу передової та навіть у глибокому тилу", – зазначив Муженко.
Він запевняє, що українські військові вживають необхідних заходів для запобігання таким сценаріям.
У доповіді, опублікованій 4 лютого Шведським інститутом оборонних досліджень, ідеться, що російські військові навчання стають усе масштабнішими, і замість участі в локальних конфліктах РФ тепер готується до ведення масштабних війн.
Старший аналітик із питань Євразії американської розвідувально-аналітичної компанії Stratfor Юджин Чаусовський 4 лютого висловив думку, що Росія не хоче анексувати всю Україну – для цього потрібні величезні ресурси, яких у неї немає.
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