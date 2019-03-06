Архієпископа Климента не пускають до “українського диверсанта” Дудки у Криму
|13:41 06.03.2019
|0 комментариев
|Крым
В окупованому Криму керівництво Сімферопольського слідчого ізолятора не пускає архієпископа ПЦУ Климента до ув'язненого у "справі українських терористів" Володимира Дудки.
Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає Еспресо.
За словами архієпископа Климента, він має дозвіл суду, щоб потрапити до Володимира Дудки, втім, його не пускають.
"Мене як священика не пускають до Володі, тому я не можу його сповідувати і причастити. Це позиція начальника сімферопольського СІЗО (Сергія Бережного – ред.). Він мене лютою ненавистю ненавидить. Одного разу він заявив, що я займаюся протизаконною діяльністю і розпорядився не пускати мене на поріг СІЗО", - сказав архієпископ.
Він розповів, що рішення про недопуск керівництво СІЗО нічим не мотивувало. Наразі над цією проблемою працюють адвокати.
"Керівник СІЗО не може мене не пустити до ув'язненого, якщо в мене є відповідні дозволи", - сказав архієпископ Климент.
Наразі публічних заяв керівництва СІЗО немає.
Нагадаємо, Володимира Дудку затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі у черговій сфабрикованій справі "українських диверсантів"разом із Дмитром Штибліковим і Олексієм Бессарабовим.
26 грудня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Дудці загрожує інсульт.
Климент розповів про деталі та причини свого затримання окупаційною владою Криму.
Ввечері 3 березня затриманого окупаційною владою Криму архієпископа Климента відпустили з поліції.
4 березня МЗС України висловив протест Росії через затримання архієпископа Православної церкви України Климента в окупованому Криму.
Ещё на эту тему:
Родные Балуха обеспокоены его исчезновением
Вирок у справі Гриба можуть оголосити вже наступного тижня
Адвокат поспілкувалася із Сенцовим у колонії
Денісова в ООН: Випадки жорстокого поводження спостерігаються щодо 69 українських політв'язнів і 24 військовополонених у РФ і окупованому Криму
Українського активіста Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство до в'язнів
РФ відмовила українським консулам у доступі до Кольченка через його "російське громадянство"
Українському консулу дозволили зустрітися з Павлом Грибом
Фігурант «справи українських диверсантів» Володимир Дудка не отримує необхідного медичного лікування
Лауреат «Оскара» закликав РФ звільнити Сенцова / Фото
Украинского активиста Владимира Балуха этапируют в Тверь