В окупованому Криму керівництво Сімферопольського слідчого ізолятора не пускає архієпископа ПЦУ Климента до ув'язненого у "справі українських терористів" Володимира Дудки.

Про це повідомляє "Крим.Реалії", передає Еспресо.

За словами архієпископа Климента, він має дозвіл суду, щоб потрапити до Володимира Дудки, втім, його не пускають.

"Мене як священика не пускають до Володі, тому я не можу його сповідувати і причастити. Це позиція начальника сімферопольського СІЗО (Сергія Бережного – ред.). Він мене лютою ненавистю ненавидить. Одного разу він заявив, що я займаюся протизаконною діяльністю і розпорядився не пускати мене на поріг СІЗО", - сказав архієпископ.

Він розповів, що рішення про недопуск керівництво СІЗО нічим не мотивувало. Наразі над цією проблемою працюють адвокати.

"Керівник СІЗО не може мене не пустити до ув'язненого, якщо в мене є відповідні дозволи", - сказав архієпископ Климент.

Наразі публічних заяв керівництва СІЗО немає.

Нагадаємо, Володимира Дудку затримали 9 листопада 2016 року в Севастополі у черговій сфабрикованій справі "українських диверсантів"разом із Дмитром Штибліковим і Олексієм Бессарабовим.

26 грудня український омбудсмен Людмила Денісова заявила, що Дудці загрожує інсульт.

Климент розповів про деталі та причини свого затримання окупаційною владою Криму.

Ввечері 3 березня затриманого окупаційною владою Криму архієпископа Климента відпустили з поліції.

4 березня МЗС України висловив протест Росії через затримання архієпископа Православної церкви України Климента в окупованому Криму.