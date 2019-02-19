В Одесский порт зашли два корабля Военно-морских сил Турецкой Республики. Фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti пришвартовались у 16 причала морского вокзала.

Дружеский визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции «Голубая родина – 2019» (Mavi Vatan — 2019), передает Думская.



В ходе маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях.

Во время черноморского вояжа в грузинский Батуми зайдет фрегат и штурмовой катер, в румынскую Констанцу — фрегат и минный тральщик, а в болгарский порт Варна — фрегат и подлодка. Интересно, что турки не обойдут визитом даже порты РФ. В российский порт Новороссийск зайдут корвет и минный тральщик.

Консульство Турецкой Республики сообщает, что одесситы смогут побывать на кораблях. Посещение будет открыто 6 марта, с 14 до 17 часов, а также 7 марта — с 9:30 до 12:00 и с 14 до 17.

Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу фрегатов типа МЕКО 200. Назван в честь Хайреддина Барбароссы — турецкого флотоводца и вельможи. Командуя своим пиратским флотом в Средиземном море, он стал правителем Алжира, а затем капудан-пашой Османской империи. Корабль построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. Полное водоизмещение около 3400 тонн. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра. Две газовые турбины Дженерал Электрик L-2500, мощностью 60 000 лошадиных сил разгоняют его до 32 узлов. Также на борту есть пара дизель-генераторов мощностью 13 000 л.с., дающие скорость хода до 22 узлов.

На борту фрегата разнообразное ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет «Си Спэрроу» и восемь установок для противокорабельных ракет «Гарпун». Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

Фрегаты типа MEKO частые гости Одессы. В последний раз в июле прошлого года для участия в многонациональных учениях «Си Бриз-2018» в Одессу заходил «систершип» «Барбароссы» — фрегат TCG Yavuz (F240).

Штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водоизмещение 436 тонн. Четыре дизеля мощностью 12 000 л.с. разгоняют катер до максимальных 38 узлов. Вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты «Гарпун».

Визит турецких кораблей продлится до 8 марта.