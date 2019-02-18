Так называемая «Крымская железная дорога» (КЖД) с начала года приняло более 200 тысяч тонн грузов, перевезенных через Керченскую паромную переправу.

Об этом сообщил "директор" КЖД Алексей Гладилин, пишет пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ.

«В феврале предприятиями оккупированного Крыма было погружено 113 тысяч тонн грузов, за два месяца – 234 тысячи тонн. Прием груженых вагонов в феврале составил 1 981 вагон. С начала года Крымская железная дорога приняла через паромный комплекс 3 641 вагон, что составляет 204 тысячи тонн грузов», – привел данные Гладилин.