Оккупанты переправили по Керченской переправе 3 641 вагон
|12:41 06.03.2019
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|Крым
Так называемая «Крымская железная дорога» (КЖД) с начала года приняло более 200 тысяч тонн грузов, перевезенных через Керченскую паромную переправу.
Об этом сообщил "директор" КЖД Алексей Гладилин, пишет пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ.
«В феврале предприятиями оккупированного Крыма было погружено 113 тысяч тонн грузов, за два месяца – 234 тысячи тонн. Прием груженых вагонов в феврале составил 1 981 вагон. С начала года Крымская железная дорога приняла через паромный комплекс 3 641 вагон, что составляет 204 тысячи тонн грузов», – привел данные Гладилин.
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